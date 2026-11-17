La contestation sociale se poursuit également sur la Côte d'Azur. À l'appel de l'intersyndicale de la fonction publique, rejointe par la CGT et la CFDT, les salariés du public et du privé sont invités à cesser le travail ce mardi 17 novembre pour réclamer une hausse des salaires et une revalorisation immédiate de la valeur du point d'indice. À Nice, le rassemblement est fixé à 14 heures place Masséna, sur un créneau déclaré en préfecture entre 14 heures et 18 heures. Le parcours exact du cortège reste à confirmer avec en option un retour sur Jean-Médecin qui serait une première depuis les pillages du 17 octobre. Dans tous les cas, des difficultés de circulation sont à prévoir dans le centre de Nice en fin d'après-midi. Samedi dernier, la manifestation niçoise avait réuni 3 500 personnes selon les syndicats, 1 600 selon la préfecture.

Côté perturbations, le tableau est contrasté. Les TER de Provence-Alpes-Côte d'Azur circulent normalement, la SNCF ne signalant qu'une perturbation sur l'axe Marseille-Aix-Briançon ; les TGV INOUI fonctionnent sur l'ensemble du réseau. Cela à l'inverse de nombreuses régions françaises où le trafic TER sera perturbé. À Nice, les perturbations sont possibles dans les écoles, notamment pour la restauration scolaire et les activités périscolaires, sans que des fermetures générales aient été annoncées à ce stade. L'ampleur réelle de la mobilisation sera connue au fil de la journée. À noter également : la CGT a déposé un préavis de grève des artistes de l'Opéra de Nice à partir du 17 novembre et jusqu'à la fin de l'année, concernant environ 130 musiciens, choristes et danseurs qui réclament une revalorisation salariale.