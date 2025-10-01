Grève nationale du 2 octobre : peu de perturbations en prévision

Un mouvement de grève moins suivi demain jeudi 2 octobre que celui du 18 septembre : c’est ce qui se profile dans les Alpes-Maritimes comme par ailleurs au niveau national. Dans les transports, l’aérien, peu impacté lors de la précédente journée de grève nationale, ne devrait pas l’être non plus demain hors des retards (mais y hélas y est habitué). Pour le rail, le Ministère des Transports a communiqué hier que d’après les informations transmises par SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, le trafic devrait être peu perturbé sur le réseau ferroviaire avec un trafic normal de TGV et quelques perturbations à prévoir dans les TER, RER et Transilien et Intercités.

A priori pas de blocage en vue non plus pour les transports en commun bus et tram. A noter en revanche une manifestation demain à partir de 10h à Nice au départ de la gare Sncf avec des perturbations à prévoir sur la circulation en centre-ville, le temps du passage du cortège.