Grève nationale ce jeudi : des perturbations attendues dans les Alpes-Maritimes

Journée de grève nationale aujourd’hui jeudi 5 décembre. Un mouvement qui est aussi suivi dans les Alpes-Maritimes, particulièrement par les agents de la fonction publique qui protestent à la fois contre le passage à trois jours de carence au lieu d'un et contre les coupes budgétaires. Ils manifestent à Nice ce matin à partir de 10 heures à l’appel de plusieurs organisations syndicales. Le rassemblement est prévu au Jardin Albert 1er pour une remontée en cortège vers le quartier Libération.

La grève touche aussi l’Education nationale. Plus d’un enseignant sur deux dans les maternelles et des primaires est en grève selon une source syndicale avec une perspectives de 25% des écoles fermées et de 75% des classes fermées dans la journée. Sont concernées également par cette grève du 5 décembre les crèches, les hôpitaux, les maisons de retraite. En revanche les transports devraient fonctionner normalement. Pour la Sncf, la grève est annoncée au 11 décembre. Pour le transport aérien si les aéroports de Paris, Toulouse et Marseille sont touchés (50% des vols annulés à Marseille), celui de Nice n’a pas annoncé de suppression de vols.