Grève Sncf : la circulation des TER et TGV impactée aujourd’hui

Le retour des grèves Sncf alors qu’il est question d’un train tous les quarts d’heure à partir du 16 décembre sur le cordon ombilical les Arcs-Vintimille ? Une grève nationale, sur des questions de revalorisation des primes et d'abrogation de la réforme des retraites, est prévue en effet aujourd’hui mardi 1er octobre (de lundi 19 heures à demain mercredi 8 heures). Un préavis a été déposé par les syndicats CGT cheminots et SUD-Rail et si l’on ne connaît pas l’ampleur de la mobilisation, cette grève risque d’impacter la circulation des trains TER et TGV dans le département et dans toute la région Paca.

Une manifestation intersyndicale et interprofessionnelle est également organisée à Nice aujourd'hui mardi avec rassemblement sur la place Masséna à 10 heures pour remonter ensuite sur la place de la Libération.