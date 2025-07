Grève du transport aérien : 50% de vols annulés à Nice pour le 2ème jour

De nouveau la galère aujourd’hui à Nice pour tous ceux qui partent ou arrivent en avion. La grève nationale, lancée par deux syndicats minoritaires du contrôle aérien, avait entraîné hier, jeudi, à la demande de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). l’annulation au départ ou à l’arrivée de 50% des vols sur l’aéroport de Nice, particulièrement touché par ce mouvement social (25% d'annulation pour les aéroports parisiens). Au total, 933 vols ont été annulés hier sur l’ensemble de la France dont 169 à Nice (et par répercussion, 1.500 vols en Europe). Cela sans compter les nombreux retards. A noter que Nice figure parmi les plateformes où la grève des contrôleurs aériens est la plus suivie.

Pour aujourd’hui vendredi, la situation risque d’être encore plus difficile avec toujours une bonne moitié des vols annulés sur Nice et cette fois 40% d’annulation sur les deux aéroports parisiens. A l’heure des départs en vacances, une situation difficile à laquelle doit faire face Philippe Tabarot, ancien sénateur des Alpes-Maritimes et aujourd’hui ministre des Transports.