Le Groupe Mane, première fortune des Alpes-Maritimes

La première fortune des Alpes-Maritimes ? C'est le Groupe Mane à Bar-sur-Loup selon le classement 2025 des 500 fortunes professionnelles de France que vient de sortir le magazine Challenges. Sa fortune est estimée à 2,4 milliards d'euros et il est classé à la 52ème place d'un palmarès français dominé, très largement, non pas cette année par Bernard Arnault et sa famille (2ème en 2025), mais par la Famille Hermès. Elle est créditée de 163,4 Mds €, fortune en hausse de 5% par rapport à l'an dernier. Quant à la famille Arnault, par le jeu des cours de bourse, sa fortune 2025 (116,7 Mds €) a chuté de 39% et elle perd du même coup une première place nationale qu'elle détenait sans discontinuité depuis 2017.

Dans le Top 10 aussi, une famille de la région SUD : celle de Rodolphe Saadé, l'armateur CMA CGM à Marseille en 6ème position avec 35 Mds €, suivi de celle de Xavier Niel, le propriétaire de Nice Matin, 7ème avec 27,9 Mds €.