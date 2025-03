Groupe Ragni : le flambeau passe à la nouvelle génération

Passage de flambeau à une nouvelle génération pour le Groupe Ragni à Nice, entreprise familiale emblématique dédiée à l’éclairage public. Marcel Ragni, par ailleurs président UIMM Côte d’Azur et ambassadeur FrenchFab 06, se retire de la présidence du groupe au profit d’une nouvelle équipe dirigeante composée notamment de ses fils. Ainsi, à partir d’aujourd’hui, Stéphane Ragni est nommé président du Directoire et Jean-Christophe Ragni devient président du Conseil de surveillance. (Photo DR : de gauche à droite, Céline Tobelaim, DG, Stéphane Ragni, président du Directoire, Marcel Ragni et Jean-Christophe Ragni, président du Conseil de surveillance)

Nouvelle gouvernance et nouvelle équipe dirigeante

“Jean-Christophe et Stéphane Ragni, ont toujours pris leurs décisions stratégiques d'un commun accord” est-il expliqué dans un communiqué. “Prévoir une gouvernance horizontale pour poursuivre ce fonctionnement s’est donc imposé comme une évidence. Deux organes ont donc été établis en ce sens : le Directoire et le Conseil de surveillance. Cette gouvernance, comme les précédentes, se fera en collaboration avec l’ensemble des équipes, assurant une symbiose gage de pérennité et de stabilité stratégique pour le Groupe”.

Dans la foulée, Céline Tobelaim est nommée Directrice Générale Groupe, nomination mettant en exergue son expertise financière et son engagement envers l'entreprise. Il est précisé que tous les trois continueront à exercer leurs fonctions opérationnelles respectives de Directeur commercial Export, Directeur commercial France et Directrice Financière, Administrative et Ressources humaines.

Une nouvelle étape dans l'aventure familiale

Ce passage de flambeau représente une nouvelle étape dans une aventure familiale qui se poursuit depuis près de 100 ans et dans laquelle Marcel Ragni est investi depuis 53 ans. L’entreprise a été dirigée aux premières heures par son grand-père, par son père ensuite, puis par ses frères et sœurs, et Marcel Ragni a été nommé président par ses aînés il y a maintenant 20 ans.

Il transmet à son tour à une nouvelle génération après avoir porté le groupe à une autre dimension avec un CA qui devrait monter à 150 M€ cette année et plusieurs opérations de croissance externe dont le rachat fin juin du lyonnais LEC, pionnier français de l’éclairage LED.

Marcel Ragni maintient ses engagements dans la politique industrielle française

S’il quitte ses fonctions exécutives dans le groupe, Marcel Ragni n'en continuera pas moins à apporter son expérience en tant que vice-président du Conseil de surveillance. "Je reste encore un peu présent mais avec un rôle de conseil et de ‘vieux sage’", souligne-t-il. Bpifrance et AfricInvest, actionnaires minoritaires de l’entreprise depuis 2021, continueront quant à eux de siéger également au Conseil de surveillance afin de soutenir le Groupe dans sa stratégie de croissance et d'innovation.

Parallèlement à ces changements internes, Marcel Ragni maintient ses engagements dans la politique industrielle française, notamment par ses rôles à l'UIMM Côte d’Azur, l'UIMM Région Sud, et l'UIMM Nationale, ainsi que sa présidence de la commission économie et attractivité au sein de la Métropole de Nice. Le “vieux sage”, patron emblématique de l’industrie azuréenne, compte bien continuer à rester actif.