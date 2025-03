Le Groupe Ragni rachète ECO-Innov, spécialiste du balisage LED solaire

Une nouvelle acquisition pour le Groupe Ragni à La Gaude. Le concepteur et fabricant de solutions globales d'éclairage public annonce le rachat d’ECO-Innov, une entreprise basée en Auvergne-Rhône-Alpes et spécialisée dans la signalisation routière et le balisage LED. (Photo DR).

Les récents rachats de HESS et de LEC avaient renforcé sa position en tant qu’acteur français clé de la transition énergétique et environnementale dans le secteur de l'éclairage public. ECO-Innov, reconnue pour ses solutions de balisage LED solaires et très basse tension, solutions conçues pour minimiser l'empreinte carbone et optimiser la consommation énergétique, vient élargir son offre en matière d’éclairage durable.

Le Groupe Ragni couvre désormais l’intégralité de l’offre raccordée au réseau et solaire dans le domaine de l’éclairage extérieur. Une étape clé dans sa stratégie de croissance, comme le souligne Stéphane Ragni, président du Directoire. Le lancement officiel de cette nouvelle collaboration est prévu durant le Salon Des Maires et Des Collectivités Locales qui se tiendra à Paris, Porte de Versailles du 19 au 21 novembre