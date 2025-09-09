Fermer le menu
9 septembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Le Guide Michelin présentera sa sélection 2026 à Monaco

Une première pour la Principauté qui accueillera le 16 mars 2026 le grand événement annuel du Guide Michelin avec la présentation de la sélection de restaurants étoilés de l’année. L’occasion de célébrer la gastronomie monégasque et sa concentration exceptionnelle de tables étoilées.

Une première pour Monaco : la Principauté accueillera le 16 mars prochain au Grimaldi Forum la cérémonie du Guide Michelin France & Monaco 2026. Il s’agit de l'événement annuel que le célèbre guide rouge organise pour dévoiler les nouveaux restaurants étoilés ainsi que les lauréats des Prix Spéciaux de la sélection de l’année. Seront ainsi réunis à cette occasion l’ensemble des cheffes et chefs dont les restaurants seront distingués dans la sélection 2026, ainsi que de nombreuses personnalités du monde gastronomique : professionnels du secteur, représentants d’institutions engagées dans l'excellence culinaire, et journalistes venus de France et de l’international.

Cette édition marque aussi une étape importante dans l'histoire du guide est-il souligné : pour la cinquième année consécutive, la cérémonie célèbre des territoires mis en lumière dans les sélections française et monégasque. Le choix de Monaco, référence internationale de la haute gastronomie, illustre cet engagement. À ce jour, le Guide Michelin recommande 16 tables monégasques, (une trois-Étoiles, 3 deux-Étoiles et 4 une-Étoile), ce qui fait de Monaco l'État avec la plus grande concentration de tables étoilées au monde ! Avec lui, c'est aussi toute la gastronomie du sud-est de la France qui sera mise en valeur.

