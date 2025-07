Guillaumes : l’inauguration du légendaire château de la Reine Jeanne rénové

Le légendaire château de la Reine Jeanne à Guillaumes s’offre une nouvelle vie ! Joyau médiéval perché à 900 mètres d’altitude, il a fait peau neuve à la suite d’une opération ambitieuse de restauration lancée par le loto du Patrimoine et soutenue par le Département. Ce château rénové et le sentier de la Reine Jeanne qui le relie au village de Guillaumes et qui a été lui aussi entièrement réaménagé seront inaugurés le samedi 12 juillet en présence du préfet, du président du département et de nombreux élus (10 heures, place Vauban à Guillaume).

Le château de la Reine Jeanne incarne huit siècles d’histoire militaire, politique et patrimoniale. Édifié au XIIIᵉ siècle, renforcé par Vauban, démantelé au XVIIIᵉ puis sauvé de la ruine au XXIᵉ grâce au Loto du Patrimoine, ce site emblématique des Alpes-Maritimes a pu renaître et peut désormais être ouvert au public. Son chemin d’accès, dégradé au fil des ans, a bénéficié lui aussi d’une restauration complète. Outre sa sécurisation, il a été enrichi de dispositifs numériques interactifs pour une balade pédagogique et immersive entre histoire et nature. A noter aussi que le château a été numérisé avant sa restauration et peut être vu sous la forme d’un hologramme à la Micro-Folie départementale à Nice.