Haliotis 2 Nice : une station d’épuration “tout en un” à 700 M€

C’est un chantier gigantesque de 700 M€ hors taxes qui vient de s’ouvrir à l’entrée ouest de Nice avec la reconstruction complète d’Haliotis. Un chantier emblématique aussi. Car face aux nouveaux défis du changement climatique, la station d’épuration Haliotis 2 qui sortira de cette vaste opération ne servira pas seulement à traiter les eaux usées. Elle permettra également de fournir de l’eau réutilisable notamment pour l’arrosage, de valoriser les boues usées avec du biogaz et de produire de l’électricité solaire. Cela de façon autonome, sans apport d’énergie extérieure et donc de production de CO2. (Photo DR : une image de synthèse d'Haliotis 2 réalisée par Suez).

Le traitement des eaux usées de 680.000 habitants

Ce projet innovant, annoncé comme le plus grand de France et l’un des plus importants au niveau européen dans ce domaine, a été présenté hier par Christian Estrosi, président de la Métropole, et Sabrina Soussan, Pdg de Suez, la société qui a remporté l’appel d’offres face à Veolia à l’issue d’une bataille “très serrée”. La nouvelle station, qui entrera progressivement en service de 2025 à 2030, traitera les eaux usées de 26 communes métropolitaines, soit l’équivalent de 680.000 habitants.

Son coût de 700 M€ HT comprend la conception et la construction de la station (540 M€), et l’exploitation pendant 11 ans et 2 mois (160 M€). Le démarrage des travaux est prévu pour le début du deuxième semestre 2024 avec un phasage assurant la continuité du traitement des eaux pendant toute la durée du chantier.

Un pôle de technologies de pointe "tout en un"

Ce qu’apportera Haliotis 2 ? Christian Estrosi en a donné un aperçu. Haliotis 2 sera un véritable pôle européen de technologies de pointe “tout-en-un” au service de la transition écologique pour traiter les eaux usées et les réutiliser, éliminer tous types de polluants y compris les microplastiques, traiter les boues d’épuration, les sables, la qualité de l’air, tout en générant de nouvelles sources énergies renouvelables (biométhane, solaire, chaud et froid pour les bâtiments).

Ses performances seront supérieures aux normes sanitaires avec l’élimination de près de 90% des microplastiques. Son unité industrielle de Réutilisation des Eaux Usées Traitées sera capable de recycler 5 millions de mètres cubes d’eau par an, c’est-à-dire la totalité des besoins en arrosage des espaces verts et de nettoyage des voiries de la Ville de Nice.

Du biométhane pour 11.000 logements

Haliotis 2 est présentée également comme exemplaire en matière énergétique et devrait participer à la décarbonation du territoire. Elle produira 4 fois plus d’énergie qu’elle n’en consomme aujourd’hui. Elle permettra notamment la valorisation énergétique des boues issues de l’épuration des eaux usées et produira le biométhane nécessaire à la consommation de 11.000 logements ou alors l’équivalent de 290 bus.

Le potentiel énergétique complémentaire des boues séchées sera valorisé à l’UVE de l’Ariane à Nice via son réseau de chaleur. Enfin, le potentiel calorifique de l’eau usée traité sera mis à profit via le réseau de chaleur irriguant l’aéroport et le Grand Arénas.

"Une performance technologique qui répond aux enjeux des prochaines années"

Ce que confirme Sabrina Soussan. “Haliotis 2 sera une référence environnementale. Il combinera réduction des microplastiques, réutilisation des eaux usées traitées et production d’énergies vertes et locales. Une performance technologique qui répond aux enjeux des prochaines années en matière de qualité de l’eau, d’économie circulaire et de décarbonation.”

Photo DR : le plan d'Haliotis 2