“Hard fast fashion” : Shein n’est pas la bienvenue à Nice

L’entreprise chinoise Shein, symbole de la “hard fast fashion” n’ouvrira pas sa boutique éphémère dans la gare du Sud. Pas de “pop up store” du 11 au 14 avril comme annoncé. Christian Estrosi, maire de Nice, a fait savoir qu’après avoir appris que l’actuel gestionnaire de la Gare du Sud prévoyait de recevoir Shein en grande pompe, il avait contacté les dirigeants du groupe Iera pour en obtenir l’annulation. Ce qui a été fait.

“La ville de Nice n’a pas vocation à accueillir une entreprise qui ne respecte pas ses valeurs humanistes et représente une menace pour le commerce de proximité pour lequel je me bats depuis toujours” note le maire. “Je me réjouis donc de l’annulation de cet évènement. Si toutefois l’entreprise en question tentait d’implanter sa boutique éphémère ailleurs dans Nice, je prendrai toutes les mesures en mon pouvoir pour l’en empêcher. J’ai demandé à la direction du commerce d’y être particulièrement attentif." Et de conclure “Shein n’est pas la bienvenue à Nice, à la Gare du Sud ou ailleurs”.