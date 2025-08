Harlan Coben en ouverture du 62ème Festival de Télévision de Monte-Carlo

La 62ème édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo s’ouvre aujourd'hui vendredi 16 juin au Grimaldi Forum et se poursuivra jusqu’à mardi 20 juin. Sur cinq jours, ce sera l’occasion de découvrir les séries de demain. L’ouverture sera ainsi marquée par la projection en avant-première mondiale de Shelter, une série Amazon Prime Video. Le premier épisode sera diffusé à la suite de la Cérémonie d’Ouverture ce vendredi soir à 19 heures en présence de Harlan Coben, producteur exécutif/réalisateur, Allen MacDonald, producteur exécutif/co- réalisateur, et des acteurs Jaden Michael et Constance Zimmer. (Photo DR : tapis rouge pour le Festival de Télévision de Monte-Carlo).

18 programmes en compétition des Nymphes d'Or

Quant à la Sélection Officielle 2023 de la Compétition des Nymphes d’Or qui récompense le meilleur de la production télévisuelle internationale, elle aligne 18 programmes venant de 12 pays répartis dans la Catégorie Fiction, la Catégorie Documentaires & Actualités, incluant trois avant-premières mondiales, sept internationales et deux inédits français.

Les nouvelles tendances du monde TV

Pour les professionnels, le festival propose cette année encore un cycle de conférences réunissant des experts des différents domaines du secteur mondial de la production audiovisuelle pour présenter et échanger des solutions répondant aux difficultés auxquelles est confrontée la programmation internationale actuelle. Au menu, la production durable, la coproduction et la distribution internationales, l’OTT, le streaming, les chaînes FAST et les médias sociaux, la diversité et l'orientation culturelle, les jeunes créateurs de contenu, l’évolution du “factual entertainement”, mais aussi l'intelligence artificielle. Autant de sujets qui seront au cœur des discussions du 17 au 19 juin.

Un programme pour le grand public

Le grand public n’est pas oublié. Chaque programme nommé dans la Catégorie Fiction et le lauréat du Prix Spécial Prince Rainier III seront diffusés lors de projections publiques au Grimaldi Forum. Des projections hors compétition sont également prévues en avant-première internationale pour Everyone is doing great ou européenne pour Buddy Games 2, et en exclusivité le prime de la quotidienne sur M6, En Famille.

Au programme également des sessions de selfies avec les talents de la série Ici tout commence, des séances de dédicaces avec les casts des Productions Wolf, ou encore avec les vedettes du feuilleton Les Feux de l’Amour, des conférences publiques "Behind The Scenes" pour divulguer les secrets de tournages des séries et émissions à succès Lycée Toulouse Lautrec, Un si grand soleil, Danse avec les stars, Léo Matteï, brigade des mineurs, Le Seigneur des Anneaux : les anneaux de pouvoir, diffusé sur Amazon Prime Video…

Hommage à Howard Gordon (The X-Files, 24, Homeland, Accused)

Le Festival, à travers la Nymphe d’or, honorera aussi un grand scénariste et producteur. Cette haute distinction sera remise au célèbre producteur et scénariste hollywoodien Howard Gordon (The X-Files, 24, Homeland, Accused) lors de la cérémonie de clôture le mardi 20 juin. Cette cérémonie sera présentée par Ricky Whittle, vedette de la série American Gods, en compagnie de la vidéaste et influenceuse bien connue, Lena Situations, en présence d'un grand nombre d'acteurs et d'importants professionnels du secteur et membres des jurys fiction et actualités-documentaires. Tapis rouge !

Photo DR : le Festival montre sur Facebook qu'il se veut aussi ouvert au grand public.