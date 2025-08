Haut-Pays : le col de la Cayolle rouvre aujourd'hui

Point de passage entre le département des Alpes-Maritimes et le département des Alpes-de-Haute-Provence, la route du Col de la Cayolle rouvre aujourd’hui. Ouvert la moitié de l’année, le col de la Cayolle (2.326m d’altitude), à l'est du mont Pelat permet de relier la vallée de l’Ubaye, au nord, à celle du Bachelard et à la vallée du Var au sud. Traditionnellement, le col est fermé à la circulation durant l’hiver en raison de son enneigement. Fermée le 2 décembre 2022, la route du Col de la Cayolle sera donc de nouveau accessible pour les automobilistes et cyclistes. Cette réouverture est liée à la fonte des neiges sur la section non déneigée pendant l’hiver entre le hameau d’Estenc et le col sur la commune d’Entraunes.

Au-delà de relier par la route deux départements, le col de la Cayolle, l'un des plus beaux des Alpes françaises, est aussi un itinéraire touristique apprécié par les sportifs. Depuis son sommet, différents sentiers de randonnée sont accessibles permettant d’apprécier de magnifiques paysages. Le vélo est aussi bien représenté puisque de nombreux passionnés se lancent dans l’ascension du col chaque année à travers plusieurs itinéraires. Le col a d’ailleurs été franchi à 3 reprises par le peloton du Tour de France en 1950, 1955 et 1973.