Haut-pays : réouverture de la route du col de la Cayolle

Après 6 mois de fermeture en raison des conditions météorologiques hivernales, la route du col de la Cayolle sera rouverte aux automobilistes comme aux cyclistes ce vendredi 25 avril à partir de 12 heures a annoncé le Département. Elle était fermée depuis novembre dernier. Plusieurs semaines de déneigement dans des conditions météorologiques difficiles ont été nécessaires pour permettre cette réouverture. Ce col, qui culmine à 2 326 mètres d’altitude, ouvert la moitié de l’année, constitue l’un des points de passage entre les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes. Cette route permet de rejoindre les itinéraires de randonnées et les sublimes points de vue sur l’Ubaye et le Mercantour, comme le rappelle Charles Ange Ginésy, président du Département des Alpes-Maritimes.