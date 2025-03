Health from Space à Cannes : la médecine de la microgravité

L’espace ce n’est pas seulement les télécommunications et l’observation de la terre. C’est aussi la perspective de formidables avancées dans le domaine de la santé et des sciences de la vie. La conférence internationale ‘Health from Space’ avait déjà montré l’an dernier, lors de sa première édition à Cannes, qu’avec les nouvelles infrastructures pour le développement et la fabrication en microgravité spatiale qu’offre le “newspace”, les prochaines innovations disruptives dans ce domaine allaient venir de l’espace.

Le "newspace" a ouvert une nouvelle ère pour la pharmaceutique

Pour sa deuxième édition, les 4 et 5 mars au Palais des Festivals, Health from Space, organisé par le CNES, l’ESA et Eurobiomed avec plusieurs partenariats dont celui du Pôle Safe, présentera les résultats obtenus dans l'espace et les innovations attendues. Plus de 80 experts internationaux, dans le cadre de 14 tables rondes, couvriront une variété de sujets allant de l’émergence d’une nouvelle ère pour la pharmaceutique à la progression de la cosmétique en passant par la lutte contre les maladies neurovégétatives et le vieillissement ou encore par la bio-convergence entre espace et biologie.

Mais pourquoi ce regard vers l’espace ? D’abord parce qu’il est devenu plus accessible. Le "newspace" apporte des coûts plus abordables et multiplie les opportunités de vol. Il a ainsi ouvert un domaine d’innovation remarquable pour les chercheurs comme pour l’industrie. D’où cette nouvelle convergence des technologies spatiales avec les industries de la pharmaceutique, de la cosmétique, de la nutrition et des biotechnologies ainsi qu’avec les technologies médicales. Une convergence qui redéfinit le paysage des industriels de santé dans les prochaines années.

Un forum des investisseurs sur la santé de l'espace

Elle laisse aussi entrevoir des avancées déterminantes dans les domaines des médicaments en général, des vaccins, des antibiotiques, de la recherche contre le cancer, des maladies cardio-vasculaires, du vieillissement, de la médecine régénérative, de la thérapie génique. Ce qui est recherché dans l’espace ? La microgravité. La recherche scientifique en microgravité permet de se poser des questions importantes, expliquent les organisateurs de la conférence. Elle a déjà contribué à diverses avancées scientifiques en particulier à bord de la Station Spatiale Internationale, sur le développement de la technologie des vaccins, des antibiotiques, en oncologie, sur l’ostéoporose et les pertes musculaires, le vieillissement, la longévité et bien plus encore.

A noter également dans le programme des deux journées, un 'Forum des Investisseurs' sur la commercialisation de la santé dans l’espace. Signe qu'Health from Space est déjà entré dans le concret.