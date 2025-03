Heavent Meetings Cannes : le business du tourisme d'affaires et de l'événementiel

Top départ demain matin, mercredi 26 mars au Palais des Festivals de Cannes pour Heavent Meetings. Le salon business européen du tourisme d'affaires et de l'événementiel (445 exposants et plus de 4.000 participants) se poursuivra jusqu'au 27 mars pour deux journées de "one to one" entre Top Décideurs et Exposants par le biais de rendez-vous pré-organisés en amont de l’événement. Il est dédié aux lieux événementiels, hôtels, agences événementiels, prestataires de services et techniques. Weyou Group, qui l'organise, a assuré le succès de ses manifestations par un concept unique en Europe de salons one to one avec une plateforme digitale qui s'appuie sur un algorithme de matching, une application "Analytics" et une application salon.