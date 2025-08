Hervé Laubertie, nouveau DG de Team Côte d’Azur, version Métropole

Un nouveau directeur général pour Team Nice Côte d’Azur dans son nouveau format métropolitain : Hervé Laubertie. Nommé voilà quelques jours à la tête de l'agence d'attractivité, il prendra ses fonctions à compter du 3 juillet. C’est la suite du recentrement, intervenu en début d’année, de Team Côte d’Azur sur la seule Métropole. L’agence d’attractivité territoriale, qui jusqu’alors couvrait également le grand pôle d’activité de Sophia Antipolis, a été associée à l’office de tourisme métropolitain et a réduit son cercle. (Photo DR : Hervé Laubertie, nouveau DG de Team Côte d'Azur).

Ingénieur de formation et diplômé de Science Po Paris

La technopole, du même coup, a dû monter son propre dispositif d’attractivité. Elle l’a fait en s’appuyant sur la Fondation Sophia Antipolis qui a été entièrement réorganisée et “musclée”. Une équipe solide et immédiatement opérationnelle a été constituée avec notamment plusieurs des piliers de “l’ancien” Team, dont Philippe Servetti, son directeur général. C’est ce dernier que vient remplacer Hervé Laubertie.

Ingénieur de formation (Diplôme d'ingénieur, Génie mécanique INSA Strasbourg) et diplômé de Sciences Po Paris (Master spécialisé, Management des Politiques Publiques) Hervé Laubertie a débuté sa carrière dans l’industrie automobile et a été amené à développer et mettre en œuvre des programmes d’accompagnement des entreprises pendant plus de 10 ans. Avant sa nomination à Team, il occupait le poste de Conseiller en charge de l'Économie et de l'Innovation au cabinet de Christian Estrosi, président de la Métropole.

La feuille de route du nouveau Team Nice Côte d'Azur

Dans ses nouvelles fonctions, indique un communiqué, “il sera chargé de mettre en œuvre et de coordonner la stratégie visant à renforcer et développer l’attractivité du territoire Nice Côte d’Azur, en cohérence avec les politiques et les actions menées par les principaux acteurs azuréens fédérés au sein de l’agence et participant au rayonnement et au développement économique de la Côte d’Azur : la Métropole Nice Côte d'Azur, l’Office de Tourisme Métropolitain, la CCI Nice Côte d'Azur, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l'aéroport Nice Côte d'Azur, l’EPA Nice EcoVallée et la Ville de Nice”.

A travers sa marque Invest in Cote d’Azur, l’agence va ainsi continuer de mobiliser son expertise dans la prospection d'entreprises françaises et étrangères et dans l’accompagnement sur mesure des projets d’investissement et d’implantation sur le territoire métropolitain. Elle assurera également des missions opérationnelles en matière de promotion et d’attractivité du territoire de la Métropole : valoriser l’offre du territoire au national et à l’international, développer l’image “business” et le tourisme d’affaires, attirer de nouveaux investisseurs et favoriser l’implantation de nouvelles activités.

Si Team Nice Côte d’Azur tient à préciser qu’elle est une agence d’attractivité alors que TCA (Team Côte d’Azur) était une agence de promotion économique, dédiée à la prospection uniquement, on retrouve grosso modo, une bonne partie des missions de l'ancienne version pour les deux grosses zones d'activité des Alpes-Maritimes et désormais pour le seul territoire métropolitain.