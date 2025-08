Hilton rouvre à Cannes sous sa marque Canopy by Hilton

Hilton a fait son grand retour à Cannes. L'un des grands de l'hôtellerie mondiale n’y était plus depuis la perte de l'enseigne du Noga Hilton sur la Croisette voilà une douzaine d'années. Initialement prévue en mai, l'ouverture du Canopy by Hilton à l'emplacement de l'ancien Radisson Blu au pied du Suquet, face au Vieux-Port et à la baie de Cannes s'est faite début août. (Photo DR : à gauche, le Canopy by Hilton, au pied du Suquet).

141 chambres, suites et appartements et un incroyable "rooftop"

Ceux qui ont connu l'hôtel Radisson ne s'y retrouveront pas. Tous les étages ont été entièrement revisités, le mobilier totalement changé ainsi que le style, plus décontracté, avec une ambiance et des couleurs méditerranéennes. Propriétaire de l'hôtel depuis une vingtaine d'années, le groupe familial français SDPNE, que préside Nicolas Esclapez, a choisi avec l'enseigne Canopy by Hilton, un concept lifestyle, très contemporain.

Une dizaine de mois de travaux d'un montant de plus de 15 M€, travaux réalisés en partenariat avec Esteban Lozada, directeur du développement de Hilton, ont complètement transformé l'ancien Radisson. En reprenant une partie des anciens thermes marins fermés depuis 2020, le nombre de chambres a pu être augmenté avec 129 chambres et suites ainsi que 12 appartements conçus par le célèbre architecte d'intérieur Ramy Fischer. Un spa, qui ouvrira en septembre, a été aménagé avec piscine chauffée, bain à remous, hammam, bain japonais, sauna, cabine de soins.

L'hôtel a joué aussi de son incroyable "rooftop", avec une terrasse panoramique au 7ème étage qui rayonne sur la baie de Cannes, l'Esterel et le Suquet, et qui est l'une des plus belles de Cannes. Marea, le restaurant "bar & table", y propose une cuisine californienne qui fusionne les saveurs de la terre et de la mer. Au rez-de-chaussée est installé le Café Crème, une cantine californienne sucrée-salée, signée par le chef du Marea Alexander Douglas Burger, ainsi qu'un espace coworking. Ajoutons que l'hôtel a mis aussi l'accent sur la "mobilité douce" en mettant à disposition des clients une flotte de vélos gratuits et une version 100% électrique et contemporaine du véhicule Méhari classique.

Photo DR : toute l'équipe de Canopy by Hilton a fêté l'ouverture.