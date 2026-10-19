L’adresse historique de Juan-les-Pins se classe 13e dans la catégorie "South of France & Monaco" des Readers’ Choice Awards 2026, édition américaine.

Photo DR : l'Hôtel Belles Rives, pieds dans l'eau à Juan-les-Pins

L’Hôtel Belles Rives figure au palmarès des Condé Nast Traveler 2026 Readers’ Choice Awards. Il y obtient la 13e place du classement "South of France & Monaco" de l’édition américaine. Établie à partir de plus de 798 867 réponses de lecteurs à travers les États-Unis, cette distinction compte parmi les plus reconnues de l’industrie du voyage. Elle salue chaque année les hôtels, destinations et expériences plébiscités par les voyageurs.

Surplombant la Méditerranée, Belles Rives revendique le titre de premier hôtel les pieds dans l’eau de la Côte d’Azur. La maison, liée à l’âge d’or de la Riviera et à l’histoire de Fitzgerald, perpétue depuis près d’un siècle un art de vivre mêlant élégance, patrimoine et esprit méditerranéen. "Cette reconnaissance témoigne de l’attachement de nos hôtes à notre maison, à son histoire et à l’expérience que nos équipes ont à cœur de faire vivre chaque jour", se félicitent ses propriétaires, Marianne Chauvin-Estène et son fils Antoine.