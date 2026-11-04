Hôtellerie : le bon septembre de la Côte (+10%)

La Côte d’Azur prolonge sa saison avec un RevPAR en hausse de 10 % en septembre 2026 par rapport à 2025 selon le baromètre In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie. C’est l’une des meilleures progression de France, portée par la hausse des prix et des événements comme le Cannes Yachting Festival et l’Ironman 70.3 de Nice.

Après un été aux résultats contrastés, l’hôtellerie française accélère à la rentrée, et la Côte d’Azur figure parmi les territoires les plus dynamiques. Selon le dernier baromètre d’In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie, le RevPAR (revenu moyen par chambre disponible) azuréen progresse de 10 % en septembre par rapport à septembre 2025, contre 8 % au niveau national. Cette hausse est surtout portée par les prix : le revenu moyen par chambre louée grimpe de 9 %, à 279 euros HT, tandis que le taux d’occupation progresse légèrement pour atteindre 87 %. (Photo DR : Ironman a dopé la fréquentation hôtelière à Nice en septembre).

Les segments Luxe et Palaces (+12 %) et Haut de gamme (+11 %) signent les plus fortes progressions de RevPAR, dans un mois marqué par le Cannes Yachting Festival et les championnats du monde Ironman 70.3 à Nice. Dans le Luxe et Haut de gamme, Cannes et Nice affichent des RevPAR en hausse respectivement de 10 % et 13 %. La fréquentation reste en revanche plus contrastée dans les catégories Économique et Milieu de gamme.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le bilan azuréen demeure positif, avec un taux d’occupation de 73 % (+2 %), un prix moyen de 253 euros HT (+5 %) et un RevPAR de 186 euros HT (+7 %), soit une progression supérieure à la moyenne nationale (+4 %). À l’échelle du pays, Paris mène la danse avec un RevPAR en hausse de 13 %, et même de 27 % sur le segment Luxe et Palaces, dopé par les concerts de Céline Dion et un calendrier événementiel dense. Dans les autres régions, la hausse atteint 5 %, soutenue par le retour de la clientèle d’affaires. Pour Olivier Petit, directeur général d’In Extenso TCH, septembre confirme la bonne orientation du marché, avec des prix qui progressent plus vite que la fréquentation, mais une dynamique qui reste contrastée selon les territoires et les catégories d’établissements.