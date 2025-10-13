Fermer le menu
Hôtellerie : le Château de Théoule décroche une Clé Michelin

13 octobre 2025, par Jean-Pierre Largillet

#Hôtellerie#trophees#canneslerins

Château du XVIIᵉ siècle, devenu savonnerie puis demeure privée d’un lord écossais, le Château de Théoule, transformé en hôtel cinq étoiles d’exception, obtient sa Clé Michelin un peu plus d’un an à peine après son ouverture.

Perché face à la Méditerranée, à quelques minutes de Cannes, le Château de Théoule-sur-Mer fait partie des 24 “Clés Michelin” 2025 décernées il y a 5 jours. Il entre dans le cercle très fermé des établissements de prestige distingués par le Guide rouge un peu plus d’un an après son ouverture. Transformé par le groupe Millésime, le château du XVIIᵉ siècle, autrefois savonnerie puis demeure d’un lord écossais, renaît aujourd’hui en un lieu d’exception mêlant histoire, élégance et art de vivre méditerranéen. (Photo DR : charme d'hier et luxe contemporain).

Fruit de trois années de rénovation minutieuse, le Château de Théoule se distingue par son architecture féodale revisitée, ses 44 chambres et suites à la décoration subtile, et ses panoramas spectaculaires sur la baie de Cannes et les roches rouges de l’Estérel. L’établissement, membre de The Leading Hotels of the World, incarne le luxe discret et la sérénité azuréenne. Son restaurant gastronomique Mareluna, dirigé par le chef Francesco Fezza et déjà étoilé au Guide Michelin, offre une cuisine méditerranéenne raffinée aux influences italiennes, françaises et japonaises.

Au-delà du raffinement, l'hôtel a cherché aussi à séduire par son expérience du bien-être : un spa d’exception, une plage privée, une piscine à débordement et un rooftop lumineux font de ce lieu une destination unique. L’établissement a su répondre aux cinq critères du Guide Michelin — architecture, service, caractère, rapport qualité-prix et expérience locale —, rejoignant ainsi les 24 hôtels français récompensés cette année.

