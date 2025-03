Hôtellerie : Gauderic Harang, Directeur Général de l'Anantara Plaza Nice Hôtel

Rouvert en décembre 2022 sous le drapeau Anantara après quatre années d’une colossale restauration, l’Anantara Plaza Nice Hôtel, face au Jardin Albert 1er à Nice, annonce un nouveau Directeur Général : Gauderic Harang. Fort de son parcours exceptionnel à la tête de différents Resorts Anantara à travers le monde, en Thaïlande, aux Maldives, ainsi qu’à Abu Dhabi, mais aussi à Oman pour la marque Six Senses, il est chargé, à la direction du palace, d’”inaugurer une nouvelle ère dans l'hospitalité à Nice”.

Gauderic Harang a dernièrement dirigé les Hôtels Anantara Sir Bani Yas Island Resorts, marquant son passage par des réalisations innovantes et une offre d’expériences exceptionnelles. Sous sa direction, le complexe a entamé un processus de rénovations, mais a également lancé des initiatives révolutionnaires, telles que la campagne de chasse au trésor et l'expansion des activités nautiques, captivant les clients et renforçant sa réputation. Les expériences culinaires ont été redéfinies et des programmes bien-être ont été introduits.

Les resorts, ont obtenu ces dernières années de nombreuses accolades et ont achevé des performances historiques, souligne le groupe hôtelier notant également que "sa passion pour l'environnement s'est concrétisée par l'introduction de nouvelles espèces animales et des pratiques respectueuses de l'écosystème, illustrant son engagement envers la durabilité". Des recettes que le nouveau DG compte appliquer dans ce palace niçois qui allie l'élégance et le charme d'un bâtiment historique au design contemporain et au confort d'un hôtel de luxe moderne.