Le permis de construire du site niçois de Vatel, premier groupe mondial de l'Enseignement du Management de l'Hôtellerie-Tourisme, va être délivré, pour une ouverture programmée au Grand Arénas en septembre 2029 tandis que deux implantations complémentaires sont engagées à Saint Laurent du Var. Un troisième site est également en cours d’aménagement à Cannes La Bocca pour une Vatel Academy.

Le groupe Vatel, référence mondiale de la formation au management hôtelier, franchit une étape cruciale pour son implantation niçoise : le permis de construire du campus prévu au Grand-Arénas va être accordé sous peu. “Après des négociations visant à améliorer le projet, j'ai décidé de valider le permis de construire”, a indiqué récemment Éric Ciotti, maire de Nice, saluant “une excellente nouvelle pour notre ville, son attractivité et son dynamisme”. (Photo DR : une vue du projet du futur campus Vatel au Grand Arénas).

Le site niçois du Grand Arénas accueillera le coeur académique du projet

Le chantier, d'une surface de près de 11 000 m², doit débuter en 2027 pour une ouverture à la rentrée 2029. Conçu par les cabinets Luc Lemarchand (Espace architecture international) et L35 Architects, le bâtiment sera implanté à proximité immédiate de la gare Nice Saint-Augustin, de l'aéroport et du nœud des lignes 2, 3 et B du tramway. Un emplacement stratégique, entouré de grands hôtels internationaux et voisin du lycée hôtelier Jeanne-et-Paul-Augier, que Rémi Hillaire, président du groupe Partim en charge du développement de Vatel, présente comme “un cluster qui justifie l'implantation du campus”.

Le site niçois accueillera le cœur académique du projet : administration, quinze salles d'enseignement pédagogique et un café Vatel d'application, pensé pour répondre à un flux continu compte tenu de sa situation face à la gare. Les étudiants y suivront un cursus de cinq ans, du bachelor au master en management de l'hôtellerie et du tourisme, avec au programme la pratique de l'anglais professionnel, un échange de mobilité à l'étranger en deuxième année (programme Marco-Polo) et la participation au “Vatel International Business Game” en cinquième année.

Deux implantations complémentaires à Saint-Laurent-du-Var

Ce campus niçois ne fonctionne toutefois pas seul : il s'inscrit dans une organisation multisite associant deux implantations complémentaires à Saint-Laurent-du-Var, entre lesquelles les étudiants partageront leur temps pour alterner théorie et pratique. “Nice et Saint-Laurent-du-Var ne portent pas deux projets concurrents. Elles accueillent deux composantes complémentaires d'un même campus à l'échelle de la Métropole Nice Côte d'Azur”, est-il précisé.

Le premier site laurentin, à Valmer, ouvrira dès septembre 2029 avec un restaurant gastronomique d'application, des logements de fonction et une résidence étudiante sociale aux Paluds ; le second, à Saint-Laurent-du-Var Gare, dont l'emplacement précis reste à déterminer, ouvrira en 2030 ou 2031 avec un food-court d'application, une salle de sport et un hôtel d'application d'une trentaine de chambres ouvert au public. Le programme immobilier global comprend 480 logements étudiants privés et 230 logements sociaux destinés aux jeunes actifs de la filière hôtelière, pour faciliter l'emploi des saisonniers et des stagiaires. À terme, l'ensemble du campus métropolitain doit accueillir près de 800 étudiants et employer entre 45 et 60 salariés.

La première Vatel Academy de France à Cannes-La Bocca

Ce projet niçois et laurentin ne remplace pas l'implantation cannoise de Vatel, toujours engagée à La Bocca, au 161 avenue Francis-Tonner, sur le site des anciens locaux de l'AFPA. Le chantier y porte sur un ensemble immobilier mixte de 506 logements (résidence universitaire, résidence sociale pour jeunes actifs et saisonniers, résidence de tourisme) pour un coût estimé à 36,88 millions d'euros. Cannes doit y accueillir la première Vatel Academy de Vatel France, davantage tournée vers les métiers techniques et opérationnels de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration, avec un objectif de livraison à la rentrée 2028 et une capacité d'accueil pouvant atteindre 1 000 étudiants à terme.

Loin de se concurrencer, les deux projets dessinent ainsi une réponse complémentaire aux besoins de main-d'œuvre du tourisme azuréen : à Nice et Saint-Laurent-du-Var, l'enseignement académique et le management hôtelier international, avec près de 1 000 étudiants issus de 45 nationalités formés à terme sur le campus métropolitain ; à Cannes La Bocca, les compétences opérationnelles et la proximité avec les métiers saisonniers de l'hôtellerie et de la restauration. Deux volets d'une même stratégie pour ancrer durablement sur la Côte d'Azur la formation aux métiers du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel et du luxe.