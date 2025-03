Hôtellerie : le meilleur réceptionniste du monde est à Monaco

Et le meilleur réceptionniste du monde est à Monaco. Il s’appelle Joël Darfeuille, réceptionniste au Fairmont Monte Carlo, et a remporté samedi 22 mars à Athènes le titre convoité de “World’s Best Receptionist – The David Campbell Trophy”, une distinction décernée par l’AICR (Amicale Internationale des Sous-Directeurs et Chefs de Réception). Après avoir été couronné “Meilleur Réceptionniste de France” le 2 décembre 2024 par l’AICR France, Joël a encore repoussé les limites, accompagné de son mentor Sébastien Brincat, Chef de Réception au Fairmont Monte Carlo, pour remporter la finale internationale d’un concours qui met en lumière les meilleurs professionnels de l’hôtellerie. (Photo © crédit Cedou)

Joël Darfeuille, trentenaire, a su se distinguer parmi 17 finalistes venus du monde entier. Lors de cette compétition qui s’est déroulée le 20 mars, il a relevé quatre épreuves décisives : une préparation en back office, deux jeux de rôle où il a dû gérer des situations complexes avec des clients exigeants et enfin une réunion stratégique avec tous les candidats. C’est notamment au cours de cette dernière étape que Joël a su tirer son épingle du jeu, faisant preuve de leadership, d’innovation et d’une vision stratégique remarquable.

Sa consécration met aussi en valeur toute l’hôtellerie azuréenne. Celle de Monaco mais aussi celle des Alpes-Maritimes. Originaire de Menton, Joël Darfeuille a passé toute sa jeunesse dans l'hôtellerie mentonaise. Sa mère, Pascale Veran était gérante de l'Hôtel Narev, construit par son grand père. Alors qu'il se destinait à un métier lié à la cuisine, il s'est lancé finalement dans un BTS hôtellerie au lycée technique et hôtelier de Monaco. Et puis l'enchaînement d’expériences dans des établissements de renom tels que Aman le Mélézin à Courchevel, l’Hôtel Barrière les Neiges Courchevel, La Bastide de Gordes, l'Hotel Café Royal à Londres et aujourd’hui le Fairmont Monte Carlo.

Avec cette nouvelle distinction, Joël s’affirme désormais comme un ambassadeur des métiers d’accueil dans l’hôtellerie de luxe, à Monaco, en France et sur la scène internationale.