Hôtellerie : un ""Curio Collection by Hilton" à Monaco

Hilton prend pied à Monaco après avoir ouvert à Cannes le Canopy by Hilton. Le groupe hôtelier a annoncé un accord de franchise avec le Groupe Bertout, propriétaire du Colombus Hotel Monte-Carlo, pour l'ouverture, d'ici la fin de l’année, de cet hôtel-boutique de 181 chambres sous sa marque "Curio Collection by Hilton". Hilton décline sous cette marque plus de 145 hôtels et resort uniques qui permettent à ses clients de bénéficier à la fois d'hôtels indépendants offrant des experiences authentiques et des avantages de Hilton et de son programme de fidélité. Situé avenue des Papalins, dans la marina de Fontvielle, le Columbus Hotel Monte-Carlo, Curio Collection by Hilton sera le premier hôtel du groupe américain dans la Principauté.