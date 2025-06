Hugues Moutouh, préfet choc de l’Hérault, nommé dans Alpes-Maritimes

Aujourd’hui, c’est fait : préfet choc de l'Hérault, Hugues Moutouh est bien le nouveau préfet des Alpes-Maritimes. Sa nomination a été entérinée au Conseil des Ministres du jour et est parue au JO. Mi-juillet, elle avait été annoncée à la volée lors d’un Conseil Communautaire Cannes-Lérins par le maire de Cannes, David Lisnard, qui faisait part d’un échange téléphonique qu’il venait d’avoir avec Gérard Darmanin, le ministre de l’Intérieur. Mais le nom d’Hugues Moutouh n’était pas apparu dans la liste de 31 préfets territoriaux et 5 préfets délégués qui avait été publiée peu après. Cette annonce jugée trop hâtive avait suscité une polémique sur Twitter avec Christian Estrosi, le maire de Nice. (Photo DR : Hugues Moutouh).

En tout cas, l’info était bonne et vient d’être validée… deux mois après. Hugues Moutouh, connu pour sa formule "deux claques, et au lit !" lancée à l'intention des parents des jeunes émeutiers remplace Bernard Gonzalez. En poste depuis 4 ans dans un département qui n’est pas jugé facile, il a eu d’ailleurs à gérer quelques lourds dossiers comme ceux de la tempête Alex, de la reconstruction des vallées, de l'attentat de la basilique de Nice, de la crise Covid, des confinements successifs…

Agé de 55 ans, Hugues Moutouh est juriste, universitaire, haut-fonctionnaire et essayiste. Ancien professeur des universités en droit public, il a été préfet de la Drôme et successivement conseiller auprès du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Préfet de l'Hérault depuis 2021, il se présente comme homme d’action, au parler “cash”’, sans tabou. Ce qui a alimenté sa réputation de “préfet choc”.

Son arrivée a déjà été saluée sur X par plusieurs personnalités politiques régionales, dont Christian Estrosi et David Lisnard.