i-PhD, i-Lab et i-Nov 2023 : hip hip hip hourra la Côte !

Jamais les Alpes-Maritimes n’auront obtenu de tels résultats dans les grands et prestigieux concours d’innovation. La Côte a trusté les prix dans les trois concours avec environ 10% de l’ensemble, ce qui est loin de son poids démographique national. Le contexte ? Avec France 2030, l’État s’est donné pour priorité de faire de la France un leader en matière de création et de développement d’entreprises innovantes et souveraines dont les projets favorisent les transitions écologique, énergétique, numérique, ou alimentaire, ainsi que la décarbonation de notre économie et de nos modes de vie. (Photo WTM : Antonia Machlouzarides-Shalit fondatrice de Neuropin, s’était déjà fait remarquée en obtenant le SophIA Awards l’an dernier).

Favoriser l'émergence de champions français à l'international

Pour favoriser l’émergence de champions français à l’international, les Concours d’innovation de l’État, i-PhD, i-Lab et i-Nov, récompensent depuis 1999 des chercheurs et entrepreneurs, en les accompagnant et en soutenant financièrement leur projet via France 2030. En amont, les concours i-PhD et i-Lab visent à encourager l’émergence et la création de startup deep tech nées des avancées de la recherche de pointe française.

En aval, le concours i-Nov permet de soutenir l’émergence accélérée de start-up et de PME ayant le potentiel pour devenir des leaders d’envergure mondiale dans leur domaine. Il sélectionne, dans le cadre d’une procédure favorisant la compétition, des projets d’innovation au potentiel particulièrement fort pour l’économie française et permet de cofinancer, des projets de recherche, de développement et d’innovation, dont les coûts totaux se situent entre 1 million et 5 millions d’euros.

i-PhD : cinq lauréats dont deux Grand Prix

Pour le volet i-PhD, les Alpes-Maritimes alignent cinq lauréats dont, summum, non pas un mais deux Grands Prix : le projet Cellemax mené par Marielle Père et Neuropin d’Antonia Machlouzarides-Shalit qui est d’autre part la lauréate 2022 du concours Sophia Awards.

Cellmax travaille sur le traitement du cancer (Centre Inria d'Université Côte d'Azur, Équipe projet BIOCORE). La technologie qu’elle développe, couple imagerie de cellules vivantes et apprentissage automatique. Cette combinaison permet l'identification de cibles moléculaires, ce qui est la clé pour concevoir des combinaisons thérapeutiques rationnelles, garantissant le succès des immunothérapies en développement.

NeuroPin (Inria Centre d'Université Côte d'Azur, Incubateur Provence Côte d'Azur, laboratoire Epione) est une entreprise de technologie médicale qui développe des logiciels basés sur l'IA pour la neuroradiologie. Sa solution logicielle aide le radiologue à détecter et à mesurer rapidement les régions et les anomalies du cerveau de manière plus fiable et reproductible, pour une ou plusieurs images IRM du cerveau au cours d'une vie.

Trois autres projets sont également lauréats iPhD.

Darewin Evolution de Charlotte Gaviard (Centre Inria d'UCA, Programme Inria Startup Studio, Incubateur Provence Côte d’Azur) explore le domaine des biotechnologies bleues au service d’une économie durable. Son projet propose, via une approche innovante de sélection darwinienne dynamique, d’augmenter naturellement la productivité des microalgues pour la production de molécules d’intérêt.

Dimicare Biotech de Juan Antonio Garcia-Sanchez (SATT Sud-Est, Incubateur Provence Côte d'Azur Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire et UCA) développe de nouvelles classes de composés pour lutter contre les bactéries résistantes aux antibiotiques.

SequoIA Analytics de Daniel Enrique Mata Flores a mis l'IA au service du trafic routier. Les données acquises le long de fibres optiques de télécommunication déployées en environnements urbains et périurbain sont traitées pour fournir des indicateurs en temps réel du trafic et de l'intégrité structurelle des routes.

i-Lab : un Grand Prix au stockage des données sur ADN synthétique

Dans le volet i-Lab, là aussi quel succès pour les projets azuréens : un Grand Prix et six prix. Le Grand Prix i-Lab est attribué à Pearcode de Melpomeni Dimopoulou. C’est un remarquable projet qui vise à assurer un stockage massif de données numériques sur ADN synthétique. Pearcode, qui lest accompagné par l’Incubateur Provence Côte d’Azur comme une bonne partie des lauréats, propose une rupture technologique. Contrairement aux supports existants qui doivent être remplacés tous les 5 ans pour garantir la pérennité des informations stockées, la molécule d’ADN permet une fiabilité d’archivage sur le long terme tout en offrant une capacité de stockage sans limite : un gramme d’ADN est susceptible de contenir l’ensemble des données stockées dans un Datacenter !

Six autres projets azuréens figurent aussi au palmarès de cette promotion 2023.

Essaim de Frédérique Mittaine a développé DEESS, une solution d’observation des fonds marins précise, quantitative et répétable permettant le suivi des habitats et espèces d’intérêt communautaire sur des centaines de km² avec un système de drones sous-marins déployés en essaim pour assurer le recouvrement des photographies.,

Avec Lubi, Christophe Vasseur, qui avait lancé la startup Inalve, revient avec AgroINNOV, qui utilise la diversité naturelle d'insectes utiles pour éviter les phytosanitaires de synthèse et contrôler l'émergence de ravageur dans les cultures agricoles.

Mycelium Technologies de Laetitia Pierazzi est une foodtech qui souhaite répondre aux enjeux de l'alimentation de demain en proposant de nouveaux aliments à base de mycélium pour la nutrition humaine (le mycélium est l'ensemble des filaments visibles dans le sol ou le substrat nutritif, qui sont aux prémices du développement des champignons.) Et d'assurer que le mycélium est délicieux à manger avec une saveur umami (la cinquième saveur selon les Japonais) et une texture fibreuse unique qui rappellent le plaisir ressenti lorsqu'on savoure des viandes et filets.

Némites de Lucie Monticelli et d'Antoine Pasquier d'Inrae à Sophia Antipolis, sur le plan de l'alimentation et des nouveaux produits pour se protéger des ravageurs des cultures développe des solutions de biocontrôle personnalisées pour une agriculture durable.

Pulse Audition de Manuel Pariente, qui sort de d'Inria Startup Studio, développe des lunettes auditives pour permettre aux personnes malentendantes de mieux comprendre la parole dans le bruit.

Thierry Virolle avec Virtu Therapeutix propose une nouvelle approche thérapeutique contre le glioblastome (cancer cérébral), ciblant les propriétés des cellules-souches cancéreuses de gliome.

i-Nov : 11 lauréats PACA dont 4 azuréens

Troisième volet, celui des startups en pleine émergence du concours i-Nov. Là aussi, le Sud est bien représenté avec la PACA qui compte 11 lauréats dont quatre azuréens : ExactCure, dans la lutte contre les interactions médicamenteuses ; EarthWake dans la valorisation des plastiques ; VuLog qui a déjà pris un sérieux envol dans les fonctionnalités de pilotage des flottes de véhicules en autopartage ; et Phenocell sur le créneau des médicaments contre la DMLA sèche.

Autant de lauréats et de promesses de belles aventures entrepreneuriales sur la Côte high tech.