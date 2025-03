IADates à Nice : révolution ou évolution, l’IA générative ?

“Révolution ou évolution ? Les enjeux de l’IA générative” : sur ce thème, dans le cadre des #IADates, c’est un invité d’honneur exceptionnel, qui sera accueilli demain mardi 8 octobre à 18 heures au Palais Sarde de Nice avec Luc Julia, directeur scientifique chez Renault et co-créateur de Siri. Les IA génératives, comme ChatGPT, présentent aujourd’hui des potentiels impressionnants : elles peuvent générer du texte, des images et du code, offrant ainsi une assistance précieuse dans divers domaines. Cependant, elles ont aussi des limites notables, telles que le manque de compréhension contextuelle, le risque d'hallucinations et des enjeux éthiques liés à la désinformation et aux biais.

Quelles en sont donc les limites et les potentiels ? Comment s’en servir à bon escient ? Quelles sont les perspectives pour l’Homme, et pour ces technologies ? Le débat sera ouvert après la conférence de Luc Julia.