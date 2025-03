IA Générative et Droit : promesses et défis

Spécialiste reconnu du droit et directeur du Laboratoire de cyberjustice de l’Université de Montréal, le professeur Karim Benyekhlef interviendra sur le thème de "L'IA générative dans le domaine juridique" mardi 7 mai à 12 heures au Village by CA de Sophia Antipolis. Organisé en collaboration avec Université Côte d’Azur, DL4T, 3IA Côte d'Azur et GREDEG-CNRS, cette conférence vise à démystifier l'IA générative et à souligner son potentiel transformateur dans le domaine juridique. Karim Benyekhlef utilisera des cas concrets pour montrer comment cette technologie avancée se distingue des formes antérieures d'intelligence artificielle et pour évaluer son impact potentiel sur la pratique du droit et au-delà.

Au cours de sa présentation, le professeur abordera des exemples réels provenant de ses recherches au Laboratoire de cyberjustice, ainsi que des études empiriques actuelles. L'objectif est de fournir une perspective nuancée sur les capacités réelles de l'IA générative, tout en discutant de ses applications pratiques dans les processus juridiques. L'intervenant mettra également en lumière les limites de ces technologies, en soulignant où l'intervention humaine reste essentielle pour éviter les risques de dépendance excessive à ces outils puissants mais parfois imparfaits.