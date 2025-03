IADATE à Nice : quelle place pour l’IA dans l’éducation ?

L'usage de l'IA révolutionne aussi le monde de l’éducation. Suivi des apprentissages, accompagnement des élèves, aide aux enseignants… représentent autant d’opportunités que de défis à relever pour adapter le système éducatif et renforcer l’esprit critique face aux nouvelles technologies. Ce thème “IA et Education” est celui de la prochaine conférence IADATE, le 14 mars de 18 à 20 heures au Palais des Rois Sardes à Nice.

Elle sera donnée par deux spécialistes de l’éducation : Erwan Paitel, Inspecteur Général de l’Éducation du Sport et de la Recherche au sein du ministère de l’Éducation national de l’enseignement supérieur et de la recherche et Ministère des Sports de la jeunesse et de la vie associative ; Jean-Marc Huart, ancien directeur général de l'enseignement scolaire, ancien recteur, ancien directeur de cabinet du ministre de l’Éducation nationale. Cet événement est organisé par le Département des Alpes-Maritimes, la Maison de l’Intelligence Artificielle, le SICTIAM et l’Institut EuropIA.