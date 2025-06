IAdates à Nice : IA, Art et biodiversité marine pour protéger la Méditerranée

“Mare nostrum : un océan, une mission, un futur” : c’est le thème de la prochaine #IAdates, le 30 septembre à 16h au Palais des Rois Sardes à Nice. Dans le contexte de la Journée de la Mer, Diana Landi, présidente d'Art tech et experte en Intelligence Artificielle & Art à l'Institut EuropIA, présentera le projet Mare Nostrum qui lie Intelligence artificielle, art et biodiversité marine. Ce projet explore les solutions technologiques basées sur l’IA et les nouvelles technologies pour le recyclage du plastique et de la gestion durable des ressources marines.

Diana Landi sera accompagnée de chercheurs, entreprises et artistes qui traiteront dles enjeux de la pollution marine et des risques encourus par la biodiversité méditerranéenne. Parmi les intervenants, Thierry Deschamps de Paillette, Docteur en systèmes de télémétrie sous-marins, et fondateur d’Havguard AS en Norvège aux îles Lofoten ; Maria Luiza Pedrotti, Chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et au Laboratoire d’Océanographie de Villefranche ; Florian Draussin, artiste numérique. Une exposition permettra parallèllement de présenter des oeuvres de Patrick Moya, artiste plasticien spécialiste du Métavers, Jean de Saint Victor de Saint Blancard, photographe, reporter et plongeur, le tout assorti d’une présentation de projets et de solutions d'entreprises technologiques, écologiques et innovantes.