IADates à Nice : le séisme des IA génératives

Éric Sadin, écrivain et philosophe, sera l’invité de la conférence “IA génératives : un séisme social, culturel et civilisationnel” qui aura lieu le mardi 2 avril à 18 heures au Palais des Rois Sardes à Nice. La révolution technologique en cours aujourd’hui ne se contente pas de modifier le quotidien, elle ébranle les bases mêmes de la société, de la culture et de la civilisation. L'Intelligence Artificielle générative ouvre des portes jusqu'ici inimaginables. Elle remet en question nos conceptions traditionnelles du travail, de la créativité et de l'originalité. Cette conférence organisé dans le cadre des #IADates vise à mieux comprendre les opportunités ouvertes par les IA génératives.

Animée par Benjamin Ducongé, journaliste à Radio Monaco, la conférence d’Eric Sadin sera suivie d’une table ronde avec Laurence Vanin, Docteur ès Lettres et écrivaine, Thierry Deschamps de Paillette, expert en Systèmes à Intelligences réparties, et Marco Landi, président de l’Institut EuropIA.