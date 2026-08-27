Evénement majeur pour les professionnels de la Côte, le salon IBT (Industrie, Bâtiment, Tech) revient le mardi 17 novembre de 9h à 18h, à l'Allianz Riviera de Nice, pour une 4e édition. Cette journée BtoB permettra de créer de nouvelles opportunités d'affaires, de développer son réseau, de rencontrer clients et partenaires, et de renforcer sa visibilité auprès des acteurs économiques du territoire. L'événement est co-organisé par la CCI Nice Côte d'Azur, l'UIMM Côte d'Azur et Corse, la FBTP 06, PRODAROM et l'UPE06. Les professionnels souhaitant exposer peuvent d'ores et déjà pré-réserver leur stand, les offres et modalités de participation devant être communiquées prochainement. Save the date.
IBT Côte d'Azur : une 4ème édition à l'Allianz Riviera
C'est un événement attendu. Les professionnels de l'Industrie, du Bâtiment et de la Tech peuvent d'ores et déjà pré-réserver leur stand pour cette journée BtoB incontournable qui est programmée le 17 novembre au grand stade de Nice.