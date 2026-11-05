IBT Côte d’Azur : industrie, bâtiment et tech reviennent à l’Allianz Riviera

Après un passage à Grasse l'an dernier, la 4e édition du salon BtoB porté par la CCI Nice Côte d’Azur, l’UIMM, la FBTP 06, PRODAROM et l’UPE06 revient au grand stade de Nice le mardi 17 novembre. Au programme les rencontres d’affaires, l’emploi et l’attractivité des métiers, avec 1 400 jeunes attendus.

Le salon IBT Côte d’Azur revient le mardi 17 novembre à l’Allianz Riviera de Nice, sur 3 000 m² d’exposition. Né en 2023 à l’initiative de la CCI Nice Côte d’Azur, de l’UIMM Côte d’Azur & Corse, de la Fédération du BTP des Alpes-Maritimes, de PRODAROM, le syndicat national des industries de la parfumerie, et de l’UPE06, ce rendez-vous s’est imposé en trois éditions comme le carrefour des acteurs industriels, du BTP et de la tech du département. Il les réunit autour des grands enjeux qu’ils partagent : transition écologique et énergétique, relocalisation, industrie 4.0, innovation, financement et compétences.

Au programme de cette journée, un espace d’exposition BtoB, deux sessions de networking "Feu de camp" animées par La Place Business, à 9h30 et 14h, un atelier de la Métropole Nice Côte d’Azur à 11h et, à midi, une présentation des chiffres clés de l’industrie, du BTP et de la tech dans les Alpes-Maritimes, avec les solutions d’aide à la décision DECCISIO. La FBTP 06 signera également à midi, sur son stand, une convention de partenariat avec l’AGS Garantie des salaires PACA.

L’emploi et les vocations occupent une place centrale. Face aux tensions persistantes sur le recrutement, un job dating, de 9h à 13h, permettra aux entreprises de rencontrer directement des candidats à l’alternance, des jeunes diplômés, des personnes en reconversion ou en recherche d’emploi. Tout au long de la journée, près de 1 400 collégiens et lycéens sont attendus au Démonstrateur des métiers de l’industrie et du BTP, pour découvrir concrètement ces filières à travers des démonstrations, des mises en situation et des échanges avec des professionnels. Inscriptions sur le site du salon.