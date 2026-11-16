Après un passage à Grasse l'an dernier, le salon IBT Côte d'Azur retrouve l'Allianz Riviera. Demain mardi, le stade de l'OGC Nice accueillera la quatrième édition de ce rendez-vous BtoB dédié aux professionnels de l'industrie, du bâtiment et des technologies. Organisé par la CCI Nice Côte d'Azur, en partenariat avec l'UPE06, l'UIMM Côte d'Azur, la FBTP 06 et PRODAROM, l'événement occupera 3 000 m² d'espace d'exposition, de 9 heures à 18 heures, avec une entrée gratuite pour les visiteurs inscrits. (Photo DR).

Trois pôles : affaires, emploi et découverte des métiers

La programmation articule trois pôles. Le premier est celui des affaires : un espace d'exposition BtoB permet aux entreprises, donneurs d'ordre et partenaires de créer de nouvelles opportunités commerciales. Deux sessions de networking “Feu de camp”, animées par La Place Business à 9h30 et à 14 heures, complètent ces rencontres. Le second pôle est l'emploi : un job dating consacré aux métiers de l'industrie et du BTP se tiendra de 9 heures à 13 heures, mettant en relation directe les entreprises qui recrutent et les candidats à l'alternance, jeunes diplômés, personnes en reconversion ou en recherche d'emploi. Le troisième pôle est la découverte des métiers : un démonstrateur permettra à environ 1 400 collégiens et lycéens d'essayer concrètement les gestes et les technologies de l'industrie d'aujourd'hui.

Le programme de la journée

La journée s'ouvrira par une inauguration officielle à 9h30, suivie de la visite du salon. À 11 heures, la Métropole Nice Côte d'Azur animera un atelier. À midi, la FBTP 06 signera une convention de partenariat avec l'AGS Garantie des Salaires PACA sur son stand. Puis, de 12 heures à 12h30, sera présentée une synthèse des chiffres clés de l'industrie, du BTP et de la tech dans les Alpes-Maritimes, accompagnée d'une démonstration de DECCISIO, les nouveaux outils consulaires d'aide à la décision en matière d'étude de marché, d'implantation, de mobilité, de RH ou d'impact économique. L'après-midi se poursuivra avec la seconde session de networking et les rendez-vous d'affaires.

Un pont entre formation, industrie et technologies

Au-delà du programme, cette édition illustre un positionnement assumé : faire du salon un outil de développement économique et d'attractivité des filières, face aux tensions persistantes sur le recrutement. La présence de l'IUT Nice Côte d'Azur aux côtés de Schneider Electric, pour présenter les compétences techniques de ses étudiants, montre également cette jonction entre formation, industrie et technologies. Coorganisé avec un collectif de branches professionnelles, l'événement veut ainsi concentrer en une seule journée l'essentiel de l'écosystème industriel des Alpes-Maritimes, en reliant business, emploi et découverte des savoir-faire.