Flash :
Flash :
ILTM Cannes 2025 : le tourisme ultra-luxe fait salon

2 décembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

#tourisme#tourisme-affaires#cannes

ILTM Cannes 2025 : le tourisme ultra-luxe fait salon

3 minutes

Grands groupes hôteliers, offices de tourisme nationaux et régionaux, croisiéristes haut de gamme, aviation privée et acteurs internationaux du wellness réunis du 1er au 4 décembre au Palais des Festivals pour l’International Luxury Travel Market.

Hôtellerie cinq étoiles, croisières d’exception, aviation privée, villas de prestige, wellness, destinations premium...: ce "nec plus ultra" du tourisme est au coeur de l’ILTM (International Luxury Travel Market) dont l’édition 2025 s’est ouverte hier à Cannes et se prolongera jusqu’à jeudi soir. Considéré comme l’événement “flagship” de la collection ILTM, le salon, géré par RX (l’organisateur des grands événements cannois) réunit plus de 2.000 exposants, et attend quelque 10.000 participants venus du monde entier. (Photo DR).

ILTM Cannes est considéré comme “the place to be” de la communauté mondiale du luxe : les grands groupes hôteliers (Four Seasons, Aman, Belmond, Rosewood, Jumeirah, One&Only…), les offices de tourisme nationaux et régionaux, les croisiéristes haut de gamme, le private aviation et les acteurs du wellness y présentent leurs nouveautés et stratégies pour l’année à venir.​ L’édition 2025 met l’accent sur l’évolution des attentes des voyageurs à haute contribution (expériences plus lentes, immersion culturelle, voyages mieux-être et durables, personnalisation extrême), sur la créativité dans le design d’expériences et sur la capacité des destinations à se différencier sur un marché très concurrentiel.​

Au cœur de ces quatre jours, l’ADN d’ILTM reste inchangé : des échanges “one-to-one” ultra-qualifiés, conçus pour bâtir des partenariats stratégiques et imaginer les expériences sur mesure qui façonneront le tourisme de luxe de demain. Ce salon professionnel propose également conférences, keynotes et sessions de prospective qui mettent en avant les évolutions majeures du marché : nouveaux comportements des voyageurs à haute contribution, montée du “conscious luxury”, recherche d’expériences plus immersives et plus durables. Pour Cannes et la Côte d’Azur, l'ILTM s'affirme aussi comme un marqueur d’image qui positionne la Riviera comme l’une des destinations du tourisme premium.

 

