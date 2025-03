ILTM à Cannes : le creuset des voyages de rêve

Dans la foulée du MAPIC, le salon de l’implantation commerciale qui s’est achevé jeudi, l’ILTM Cannes 2024 (International Luxury Travel Market), le plus important salon mondial du luxe, prend le relais au Palais des Festivals du 2 au 5 décembre. Cette édition cannoise est le navire amiral d’une collection ILTM qui s'égrène tout au long de l’année (ILTM Africa, Asie-Pacifique, Latin America, North America). Elle vient aussi clôturer en beauté l’année ILTM des salons organisés par RX (le même organisateur que pour le MAPIC, le MIPIM, le MIPCOM, Cannes Yachting Festival…). Un salon cannois qui monte en puissance au fil des ans et s’impose comme l’un des salons majeurs.

Au menu de ces quatre journées, des séjours emblématiques, des îles privées, des croisières à bord de yachts de luxe… Autant de voyages de rêve destinés à une riche clientèle axée sur le luxe, et qui, de plus en plus, prennent en compte la protection de l’environnement et les valeurs d’éthique. Plus de 1.850 conseillers en voyages de luxe, provenant de 90 pays sont attendus. Marques d’hôtels de luxe, complexes hôteliers comme les complexes Hilton, compagnies de transports aériens, voyagistes émetteurs, agences de voyages au détail, médias spécialisés, sociétés de conciergeries, gestionnaires d’événements…: tous ces acteurs du voyage viennent pour présenter leurs offres, échanger, réseauter et anticiper les évolutions d’un secteur confronté aux évolutions sociétales. Parmi les tendances qui perdurent, la demande pour des séjours au cours desquels les connexions culturelles et sociales sont fortes, la personnalisation des voyages et la recherche d’une expérience unique à vivre.

Véritable creuset des voyages de rêve, ce salon business to business propose quatre jours de rendez-vous préprogrammés, ainsi que des sessions éducatives, des temps de réseautage, des fêtes et une grande exposition. Sans oublier une cérémonie de clôture, le jeudi soir qui s’annonce à l'image de l’événement : chic et branchée.