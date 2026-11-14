Immigration : le regard scientifique du CNRS face aux idées reçues

Dans son numéro d'octobre, CNRS Le Mag consacre un dossier à l'immigration. Économistes, démographes et politistes y livrent un regard scientifique posé sur un sujet au cœur de la campagne présidentielle, souvent nourri de contrevérités. Bien dans la ligne du CNRS pour qui la production de connaissances scientifiques est “l'un des remparts à la circulation de contrevérités”.

Combien y a-t-il réellement d'immigrés en France ? Leur présence coûte-t-elle à l'économie ? Que pensent vraiment les Français ? Alors que l'immigration s'impose comme l'un des thèmes majeurs de la présidentielle, le CNRS publie dans son magazine trimestriel d’octobre 2026 un dossier intitulé “Immigration : les clés pour comprendre”. L'ambition est assumée par William Berthomière, directeur de recherche au CNRS, dans son éditorial : la production de connaissances scientifiques est “l'un des remparts à la circulation de contrevérités”. L'organisme mobilise aujourd'hui une quarantaine de laboratoires sur les dynamiques migratoires et créera en janvier 2027 une fédération de recherche Migrations, destinée à renforcer les liens entre recherche et politiques publiques. (Photo DR).

Gouffre budgétaire ou manne économique ?

Premier enseignement : l'immigration n'est ni le gouffre budgétaire ni la manne que décrivent des discours opposés. Certes, le taux d'emploi des immigrés est plus faible que celui des natifs (63 % contre 70 % en 2025) et ils perçoivent davantage d'allocations familiales. Mais ils arrivent en majorité vers 20 ans, formés aux frais d'un autre pays, et se concentrent sur les âges actifs, ceux qui cotisent plus qu'ils ne reçoivent. Résultat : sur la période 1979-2011 étudiée par Lionel Ragot (EconomiX) et Xavier Chojnicki (université de Lille), l'impact de l'immigration sur les finances publiques n'a jamais dépassé un demi-point de PIB, dans un sens ou dans l'autre. Selon Lionel Ragot, ce résultat "contredit l'idée qu'une politique migratoire plus restrictive permettrait de récupérer des marges de manœuvre budgétaires". L'économiste relève même un effet pervers : tarir le flux de jeunes arrivants ferait vieillir plus vite la population immigrée… et alourdirait la facture.

Les immigrés et le marché du travail

Sur le marché du travail, les travaux recensés vont dans le même sens. Dès 1992, l'économiste Jennifer Hunt montrait que l'arrivée de près de 900 000 rapatriés d'Algérie en 1962 n'avait eu qu'un effet négatif très limité sur les salaires et l'emploi dans le sud de la France. Les études récentes confirment qu'un afflux d'immigrés peut dégrader un bassin d'emploi à très court terme, avant que celui-ci ne retrouve sa trajectoire en quelques années. Les perdants, de façon transitoire, sont les travailleurs les plus en concurrence avec les nouveaux venus, précise Jérôme Valette (CEPII). À l'inverse, les immigrés font tourner des secteurs en tension : près de 30 % des ouvriers du BTP, plus de 20 % dans l'hôtellerie-restauration, et une forte présence dans les métiers du soin. Hippolyte d'Albis (CNRS, Essec) y voit un effet de complémentarité : "Si vous n'avez pas un immigré qui travaille en cuisine, la personne native […] n'aura pas de boulot."

La France retient mal ses étudiants étrangers

Au-delà de ces effets immédiats, les bénéfices se jouent sur le long terme, de façon plus diffuse. Selon Jérôme Valette, toutes les études qui chiffrent l'impact global de l'immigration trouvent "des effets plutôt positifs, mais assez modestes", et aucune ne met en évidence de scénario catastrophe. Les immigrés innovent et créent davantage d'entreprises : aux États-Unis, ils sont à l'origine d'un quart des brevets et des créations d'entreprises. "L'immigration fait beaucoup pour l'insertion dans l'économie mondiale", ajoute Hillel Rapoport (École d'économie de Paris), les immigrés servant de passerelles vers leurs pays d'origine. Encore faut-il en tirer parti. Or la France retient mal ses étudiants étrangers, premier motif de délivrance des titres de séjour (31 % en 2025, contre 13,5 % pour le motif économique). Et la mobilité sociale des enfants d'immigrés y reste moindre qu'en Allemagne, ce que Hillel Rapoport attribue en partie aux politiques d'intégration.

La fausse image d'une opinion massivement hostile

Le dossier bouscule aussi l'image d'une opinion massivement hostile. Si un sondage Odoxa de janvier 2026 affirme que 70 % des Français jugent les immigrés trop nombreux, l'Eurobaromètre classe l'immigration loin derrière le coût de la vie (48 %), la santé (23 %) ou l'environnement (20 %), avec 8 % des réponses. Un constat que confirme, au plus près de nous, l'analyse des cahiers de doléances rédigés après la crise des Gilets jaunes. La sociologue Swanie Potot (Urmis, unité associant notamment l'Université Côte d'Azur), qui s'est penchée en particulier sur ceux des Alpes-Maritimes, y relève une quasi-absence du thème migratoire : "Ce qui préoccupe les gens, c'est d'abord leur vie quotidienne, le pouvoir d'achat, les hôpitaux." Sur la durée, l'Enquête sociale européenne montre même une acceptation croissante : la part des Français souhaitant restreindre l'accueil d'immigrés de pays pauvres est passée de 50 % en 2002 à 30 % en 2023.

Un décalage entre les faits et leur perception

Reste un décalage tenace entre les faits et leur perception. Les Français estiment en moyenne qu'un habitant sur quatre est immigré, quand l'Insee en recense 11,6 %, soit 8 millions de personnes. Contrairement à une idée reçue, l'immigration a progressé deux fois moins vite en France que la moyenne européenne depuis vingt ans, rappelle le démographe François Héran, et le pays n'occupe que la 17e place en Europe pour la part d'immigrés. L'immigration irrégulière, estimée à quelque 600 000 personnes à partir des bénéficiaires de l'aide médicale d'État, représente environ 10 % des étrangers. Le géographe Olivier Clochard, directeur du laboratoire Migrinter, souligne qu'une partie de ces personnes a basculé dans l'irrégularité à cause des lenteurs administratives : 930 000 demandes étaient en attente sur la plateforme Anef en mai 2026.

Ces chercheurs ne cachent pas une certaine frustration. Invité à plusieurs reprises à présenter ses travaux devant des instances politiques, François Héran regrette que les responsables privilégient les sondages aux faits établis. Il pointe aussi un paradoxe : selon le Credoc, deux tiers des Français ne voient aucun problème à ce qu'un immigré soit leur collègue ou leur chef, ou qu'il les soigne. "L'immigration n'est pas désirable, mais l'immigré, lui, l'est", résume-t-il. À l'heure où la campagne présidentielle s'empare du sujet, ce dossier offre une base factuelle bienvenue pour un débat trop souvent nourri d'approximations.