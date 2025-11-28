Immobilier : à l’Arénas, le chantier de l’Avant-Scène va pouvoir redémarrer

Démolir ou consolider ? La question restait posée depuis 3 ans et alimentait une bataille juridique entre l'assureur et le promoteur. Ce qui bloquait les travaux de construction de l’Avant-Scène, l’un des plus grands projets immobiliers de Nice. Un débat que la justice a finalement tranché : le tribunal de Nice a donné raison au promoteur, ouvrant ainsi la voie au financement des travaux réparatoires estimés à plus de 50 millions d’euros. (Photo DR : le projet de l'Avant-Scène, au coeur du quartier de l'Arènas).

Installé en plein cœur de l’Arénas entre l’aéroport et la gare Saint-Augustin, le chantier de ce vaste complexe de 36.000 m² va pouvoir redémarrer. Il avait été stoppé net en 2022 après un mystérieux affaissement de son aile est (près de 10 à 16 centimètres selon les expertises). Pour Quartus, le promoteur, cette décision constitue une “étape décisive” dans un dossier devenu particulièrement sensible. L’objectif est désormais de lancer les travaux de consolidation – notamment l’installation de micropieux profondément ancrés sous le bâtiment – afin de stabiliser définitivement l’ensemble.

Si cette solution technique avait été privilégiée par les experts, l’assureur avait, un temps, demandé d’étudier l’hypothèse radicale d’une démolition partielle ou totale, jugée potentiellement moins coûteuse. Rien n’a été acté dans ce sens, mais ces discussions ont encore alimenté l’inquiétude des plus de 100 acquéreurs des logements qui, depuis deux ans, alertent sur leur situation financière parfois critique.

Car ce projet à 160 M€ devait initialement être livré en 2022. Avec l’arrêt du chantier, les expertises judiciaires et la reprise progressive des travaux, les premiers emménagements ne devraient plus intervenir avant fin 2026 – soit avec plus de quatre ans de retard. Une situation qui avait agacé Christian Estrosi, le président de la Métropole, inquiet de voir l’avenir de ce quartier stratégique de la plaine du Var suspendu à un blocage juridique. L’Avant-Scène, qui prévoit commerces, bureaux et plus de 400 logements, est considéré en effet comme un élément clé du renouveau urbain autour des mobilités et de la technopole.

La confirmation de la reprise du chantier, même tardive, marque donc la sauvegarde d’un projet structurant que certains avaient craint de voir disparaître avant même d’avoir commencé.