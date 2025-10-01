Annonces immobilières : Bienici.com et ParuVendu.fr convergent

Bienici.com (10 milllions de visiteurs mensuels) et ParuVendu.fr (5 millions) font désormais cause commune. Suite au rachat, officialisé aujourd'hui, de ParuVendu par le groupe Arche, déjà propriétaire de Bien'ici, les deux sites d'annonces immobilières lancent “Convergence”, une nouvelle offre destinée aux professionnels de l’immobilier. Face à la hausse des coûts de diffusion et à la concentration du marché, cette initiative inédite propose un pack unique combinant la puissance technologique de Bienici.com — reconnu pour son expérience utilisateur immersive — et la notoriété historique de ParuVendu.fr, ancré localement et plébiscité par le grand public. (Photo DR : annonce immobilière dans ParuVendu).

Objectif du groupe Arche, également maison mère des réseaux immobiliers Laforêt, Guy Hoquet, Century 21 France, Nestenn, outre le portail Bien’ici : offrir aux agences une visibilité accrue sur deux canaux complémentaires, tout en garantissant un meilleur retour sur investissement face notamment aux deux géants du secteur, Leboncoin (près de 30 millions de visiteurs mensuels pour sa seule catégorie immobilière) et SeLoger (21 millions), qui concentrent aujourd’hui une part non négligeable des budgets de diffusion des agences immobilières.

Au-delà d’un simple outil commercial, “Convergence” se veut aussi une réponse stratégique aux défis actuels du secteur. En diversifiant leurs canaux de diffusion, les agences retrouvent une autonomie face à un marché dominé par quelques plateformes. Cela tout en bénéficiant d’un tarif avantageux et d’une diffusion optimisée. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie du groupe Arche Immobilier & Services, qui entend “redonner du pouvoir aux professionnels de l'immobilier et bâtir un écosystème plus équilibré, où l’innovation et la concurrence profitent à l’ensemble du marché.”