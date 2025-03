Immobilier : Christophe Courtin n'investira plus que dans les Proptechs

Faire face à la crise brutale que l’immobilier affronte aujourd’hui par l’innovation data : c’est le traitement choc que propose Christophe Courtin, le promoteur qui a entrepris de reconstruire Sophia sur Sophia et le fondateur de Flex-O. Une solution qu’il s’applique par ailleurs à lui-même. Devenu le premier Business Angel de France, selon le classement Challenges de juillet 2023, il annonce qu’il investira désormais exclusivement sur les Proptechs. (Photo DR : Christophe Courtin).

Financer 75 entreprises novatrices dans les trois prochaines années

Alors que le secteur immobilier traverse une crise majeure, celui qui a investi dans plus de 100 start-ups depuis 2016 (via son véhicule Courtin Investment), choisit aussi de miser sur la disruption du secteur de l’immobilier et prend ce virage stratégique dans les Proptechs. “Face aux défis actuels de l'immobilier, le besoin de solutions innovantes est plus crucial que jamais”, explique-t-il. “C'est dans cette optique que j'ai décidé de soutenir les start-ups Proptech en phase d'amorçage."

"Avec des tickets d'investissement allant de 100k€ à 200k€, l'objectif est de financer environ 75 entreprises novatrices au cours des trois prochaines années. Les complications durables dans le secteur immobilier obligeront les grands acteurs à repenser leur approche traditionnelle. La redynamisation de ce secteur passera donc inévitablement par l'innovation”.

L'immobilier d'entreprise encore plus impacté que le résidentiel

Le type de Proptechs dans lesquelles il compte investir ? “Il s’agit de jeunes pousses innovantes dans le domaine par exemple du software, du hardware, de la gestion des espaces de travail. Je ne crois pas personnellement aux agences immobilières disruptives. L'intérêt de la disruption en informatique est de pouvoir rapidement scaler au niveau mondial”.

“Concernant l’immobilier d’entreprise, il faut noter qu’il est encore plus impacté par la crise actuelle que l’immobilier résidentiel. Comme pour l’habitat, il affronte la hausse des taux d’intérêt et l’inflation dans les matériaux de construction. Mais dans le résidentiel, la demande est toujours là. Ce n’est pas le cas pour l’immobilier tertiaire, où vient s’ajouter une baisse de la demande de bureau.”

"L'approche traditionnelle de l'immobilier d'entreprise doit être disruptée"

“L’approche traditionnelle dans ce secteur doit donc être disruptée. Quand j’ai fondé Santiane en 2007, le secteur de l’assurance était très en retard. Mais aujourd’hui, le secteur de l’immobilier est lui aussi très en retard. Son approche est dans le contenant. La coque, avec l’immeuble qui accueillera les entreprises. Mais il se soucie peu du contenu."

"Or maintenant le contenu devient prioritaire car il s’agit de faire revenir les collaborateurs au bureau si l’on veut avoir, ou conserver, des locataires. Pour cela, il faut de la data. C’est là que je veux intervenir avec mes financements. Je compte d’ailleurs créer prochainement une quatrième branche dans mon groupe sur ce créneau”.