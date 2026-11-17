Après vingt ans à la tête des bureaux de CBRE à Nice et à Sophia Antipolis, le spécialiste de l’immobilier d’entreprise prend la direction du département Immobilier d’entreprise du Groupe Azurim. Objectif : constituer une équipe d’au moins cinq consultants et s’imposer sur le marché tertiaire dans l’ensemble des Alpes-Maritimes.

Une figure bien connue de l’immobilier d’entreprise azuréen change de bannière. Georges Benichou prend la direction du département Immobilier d’entreprise de CENTURY 21 Azurim Entreprise & Commerce, la branche du Groupe Azurim consacrée à l’immobilier professionnel. Son arrivée marque une étape majeure pour ce groupe, jusqu’ici implanté dans l’ouest du département. Azurim veut désormais devenir un acteur important du conseil et de la commercialisation en immobilier tertiaire sur l’ensemble des Alpes-Maritimes. (Photo DR : de gauche à droite, David Tordjman, Georges Bénichou, Olivier Caranese).

Le nouveau directeur connaît parfaitement ce marché. De 2005 à 2025, Georges Benichou a dirigé les bureaux de CBRE à Nice et à Sophia Antipolis, pour le compte du leader mondial des services en immobilier d’entreprise. Il a largement contribué au développement et à la notoriété de ces implantations azuréennes. Il maîtrise l’ensemble des métiers de la commercialisation tertiaire, qu’il s’agisse d’accompagner propriétaires et investisseurs ou de conseiller les entreprises utilisatrices, et connaît de près le tissu économique local. Sa mission : structurer, animer et développer le nouveau département. Il travaillera en étroite collaboration avec David Tordjman, président du Groupe Azurim, lui-même professionnel de l’immobilier d’entreprise depuis près de vingt ans.

L’offre couvrira trois grands segments : les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux d’activités et industriels. Elle s’adresse aux entreprises utilisatrices comme aux propriétaires et aux investisseurs. Pour la porter, le groupe recrute activement. Olivier Caranese a récemment rejoint le département comme consultant en immobilier d’entreprise. Plusieurs autres recrutements sont en cours, avec l’objectif de réunir à terme au moins cinq collaborateurs. L’équipe interviendra sur les principaux bassins économiques du département, de Nice et Sophia Antipolis à Cannes et Mandelieu-la-Napoule. Elle s’appuiera sur sa connaissance du terrain, sur la proximité avec les clients et sur la puissance du réseau CENTURY 21.

“Après vingt années passées à la direction régionale de CBRE, Georges est aujourd’hui l’un des professionnels les plus expérimentés et les plus reconnus de l’immobilier d’entreprise sur la Côte d’Azur”, souligne David Tordjman. Il compte sur la complémentarité de leurs parcours pour développer rapidement une activité solide sur tout le département. “Notre objectif est de constituer une équipe de référence, capable d’accompagner aussi bien les entreprises dans leurs projets d’implantation que les propriétaires et investisseurs dans la valorisation et la commercialisation de leurs actifs immobiliers”, ajoute-t-il.

Fondé en 2025 par David Tordjman et Clément Le Sueur, le Groupe Azurim exerce sous l’enseigne CENTURY 21 des activités de transaction, de gestion locative et de conseil immobilier. Il s’appuie sur un ancrage historique à Mandelieu-la-Napoule, qui remonte à 1995. Il compte aujourd’hui 23 collaborateurs et trois agences, à Mandelieu Centre, Cannes Marina et Théoule-sur-Mer. Avec ce nouveau département, il affiche ses ambitions : devenir un acteur de référence du conseil immobilier sur la Côte d’Azur.