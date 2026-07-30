Barnes a ouvert en juin dernier une nouvelle agence à Saint-Paul de Vence, au 13 La Placette, en plein centre du village historique. Cette implantation marque une étape supplémentaire dans le renforcement du réseau de l'acteur international de l'immobilier de luxe sur un territoire élargi couvrant Saint-Paul-de-Vence, Vence, La Colle-sur-Loup, Tourrettes-sur-Loup, Saint-Jeannet, Gattières, La Gaude, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer et Villeneuve-Loubet, un secteur particulièrement prisé d'une clientèle française, monégasque et internationale en quête de résidences principales comme secondaires dans l'arrière-pays azuréen. "Cette ouverture s'inscrit dans notre stratégie de développement sur les marchés patrimoniaux les plus désirables de la Côte d'Azur. Saint-Paul de Vence incarne parfaitement l'ADN de Barnes : un art de vivre, une exigence architecturale et une attractivité internationale durable", souligne Richard Tzipine, directeur général.

Le choix de ce village, entre remparts médiévaux, galeries d'art et ruelles pavées, s'explique aussi par son rayonnement culturel et artistique, ayant accueilli en son temps des figures comme Marc Chagall ou Yves Montand, ainsi que par sa situation privilégiée à quelques minutes du littoral et de l'aéroport de Nice. Le marché immobilier local confirme en 2026 son statut de valeur refuge sur la Côte d'Azur, avec des prix de biens de prestige s'établissant généralement entre 8 000 et 12 000 €/m², et une demande soutenue pour les villas rénovées dotées de prestations haut de gamme, dans un contexte d'offre structurellement limitée. Placée sous la direction d'Amélie Dollé, la nouvelle agence ambitionne de devenir une référence locale reconnue pour son expertise du marché haut de gamme.