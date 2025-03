Immobilier : la Métropole et Sophia Antipolis déroulent leurs projets au SIMI

Comme le MIPIM de Cannes, le SIMI de Paris donne à la Côte d’Azur l’occasion de présenter ses nouveaux programmes immobiliers les plus significatifs. La Métropole Nice Côte d’Azur et Sophia Antipolis, qui y participent chaque année, sont présentes à l’édition 2024 du salon immobilier parisien ouverte mardi jusqu’à ce soir jeudi 12 décembre. Métropole et technopole disposent chacune de leur propre stand pour présenter leurs programmes notamment à travers quelques temps forts. (Photo DR : Jean Leonetti, président de la CASA a présenté les chiffres et enjeux de Sophia Antipolis, accompagné de Joseph Cesaro, maire de Valbonne, Jean-Pierre Mascarelli, président du SYMISA et Alexandre Follot, directeur général adjoint de la CASA).

La Métropole annonce son retour dans le tourisme d'affaires

La Métropole a choisi cette année de mettre en avant l’UNOC 2025 (le sommet des océans) avec les nouveaux équipements qu’elle réalise pour l’accueillir et qui signent son grand retour dans le tourisme d’affaires après la démolition du Palais Acropolis. Ainsi mardi, lors d’un rendez-vous intitulé "𝐶𝑜𝑛𝑓𝑒́𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑈𝑛𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙’𝑂𝑐𝑒́𝑎𝑛 : 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑢 𝑡𝑜𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑑’𝑎𝑓𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑎̀ 𝑁𝑖𝑐𝑒", le maire, Christian Estrosi a dévoilé les plans du futur centre des Congrès installé sur le port. Il sera composé d’une halle événementielle pouvant accueillir jusqu’à 2.100 personnes, et d’une gare maritime d’une capacité de 2150 personnes. Au programme également des deux jours, une présentation des avancées de son Ecovallée.

Site Totem de la "fertilisation croisée", le pôle Alpha Antipolis mis en avant

La technopole, actuellement en pleine poussée, a rappelé de son côté ses résultats et ses enjeux, mardi après-midi. En présence de 𝐉𝐞𝐚𝐧 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐞𝐭𝐭𝐢, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, et de 𝐉𝐞𝐚𝐧-𝐏𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐌𝐚𝐬𝐜𝐚𝐫𝐞𝐥𝐥𝐢, Président délégué du 𝐒𝐘𝐌𝐈𝐒𝐀, a été également mis en avant le chantier emblématique du Pôle Alpha Antipolis, son site “totem” de la “fertilisation croisée”. Il est déjà très avancé pour une livraison fin 2025. Un chantier exemplaire dans sa réalisation (remblais traités sur place et réutilisés), dans le respect des normes environnementales les plus avancées (premier bâtiment tertiaire de la technopole à respecter la nouvelle norme RE2020, géothermie, solaire, conception bioclimatique) et dans l’organisation des espaces.

Le programme du Campus des Amandiers avec Pitch Immo a été également présenté tandis qu’un point a été fait sur l’’état d’avancement du réaménagement de la Place Sophie Laffitte par le groupe Equilis (promoteur qui réalise aussi le programme La Canopée, sur l’ancien site des Espaces Antipolis). Plus tôt dans la journée, Alexandre Follot, Directeur Général Adjoint de la CASA, a participé à la table ronde intitulée "𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑑𝑒́𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒́𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑖𝑒́𝑡𝑒́ 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑖𝑒̀𝑟𝑒 : 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑛'𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠", sur le stand Nexity, apportant l’expérience sophipolitaine sur ce défi clé.

Immobilier durable, transition numérique, collaboration territoires et entreprises au SIMI 2024

Avec 26.000 visiteurs, 420 exposants et 150 conférences, le SIMI de Paris est avec le MIPIM de Cannes l’un des deux grands salons internationaux de l’immobilier. Il réunit l’ensemble des acteurs de la filière (collectivités, investisseurs, promoteurs, utilisateurs et prestataires de services) et propose outre les rendez-vous d’affaires, un regard sur les transformations et opportunités du marché. Cette année, l’accent est mis sur des thématiques clés comme les innovations dans l’immobilier durable, la transition numérique, et la collaboration entre territoires et entreprises. Des thèmes sur lesquels la Métropole Nice Côte d’Azur et Sophia Antipolis ont à dire et à montrer.