Immobilier : Nice est devenue la métropole française la plus chère après Paris

Si les prix de l’immobilier tendent à stagner en moyenne nationale, en revanche, ils continuent de bouger suivant les différentes régions avec certaines métropoles qui baissent et d’autres qui continuent de monter. C’est le cas de Nice (+3,9% depuis le début de l’année et 5.236 € le m2, prix moyen appartements et maisons au 1er novembre 2024) qui vient de brûler à Lyon (4.647 €) la place de deuxième métropole française la plus chère selon l’indice “SeLoger - MeilleursAgents - Les Echos”. Si Paris reste toujours largement en tête (9.282 €), la capitale a continué de baisser (-1,2% depuis le début de l’année) avec des prix qui se retrouvent au niveau de 2018. (Photo DR : agence immobilière à Nice).

Le quotidien de l’économie parle aussi d’un “rééquilibrage entre les différentes métropoles”, ce qui est aujourd’hui pour lui une tendance de fond. Dans la période de taux très bas, certaines villes s'étaient fortement appréciées, comme Bordeaux ou Lyon, note ainsi Les Echos. "Des taux plus hauts ont renversé la tendance : si Bordeaux résiste mieux, Lyon perd 7,1 % en un an. Citons également Le Mans (-12,6 %), ville qui a le plus chuté sur l'année passée”.

Concernant Nice, le littoral a bien résisté, est-il expliqué, et la métropole “a toujours été particulièrement prisée d'une clientèle plus âgée et moins soumise à l'emprunt et donc aux fluctuations de marché en lien avec les taux de crédit."