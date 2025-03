Immobilier : Permis de Construire accordé et purgé pour Oxygen à Sophia

Pas de crise immobilière pour le Groupe Courtin. Contrairement à d'autres programmes qui sont soit en stand-by, soit en retard à cause du contexte actuel, le promoteur, à qui l’on doit entre autres Centrium primé au dernier SIMI de Paris, a tenu à montrer qu’il poursuivait son plan de développement. Comme prévu. Il vient ainsi d’annoncer que le permis de construire d’Oxygen, programme immobilier tertiaire écoresponsable, a été accordé et purgé et que les travaux débuteront en fin d’année.

Début des travaux à la fin de l'année pour une livraison début 2027

Oxygen (20.500 m2 de plancher) est un nouveau programme emblématique de la technopole. Il est réalisé sur le site qu’avait abandonné Integra France, route des Dolines à proximité du carrefour de la Jarre et que le groupe avait racheté en 2022. Le permis de construire a été obtenu le 21 novembre dernier, après la déconstruction de l'ancien site, un bâtiment obsolète, amianté et énergivore des années 70, dont 75 % des déchets ont été valorisés grâce à un tri sélectif rigoureux. Et actuellement le terrain est préparé pour débuter les travaux à la fin de l'année 2024 avec une livraison prévue début 2027.

Fidèle au mantra de “construire la ville sur la ville” du groupe immobilier sophipolitain, la construction d’Oxygen n'entraînera aucune imperméabilisation supplémentaire des sols. Au contraire, est-il souligné. La densification se réalisera en hauteur, en enterrant les parkings notamment. Par ailleurs, la protection des espaces verts s’impose comme une priorité : les arbres qui doivent l’être seront déplacés (une dizaine), une centaine seront plantés et la terre végétale présente sur la toiture du site déconstruit a été réutilisée pour recréer des zones vertes perméables.

"Quatre labels niveau excellent"

Ce sera aussi le premier bâtiment de Sophia Antipolis soumis à la RE2020. Oxygen est certifié BREEAM Excellent, E+C- et WiredScore Gold et ambitionne d’être à la pointe de ce qui se fait de mieux en construction écoresponsable. Ce nouveau projet est conçu pour transformer le paysage urbain de Sophia Antipolis et pour répondre aux besoins évolutifs de l'espace de travail moderne, tout en offrant une mixité d’usage unique en France : bureaux/coworking, café-restaurant, Life Science et Coliving. Fondateur de Flex-O, le groupe a d’ailleurs signé pour l’implantation d’un Flex-O de près de 5.000 m2 dont l’ouverture est prévue en 2027.

“Suite à l'obtention du permis de construire, purgé de tout recours, nous avons pour objectif de réaliser le programme le plus vertueux que la technopole ait connu, avec le premier projet en RE2020, à très basse empreinte carbone, à faible consommation énergétique, qui bénéficiera de pas moins de 4 labels niveau excellent ! “ souligne Christophe Courtin. “Conçu pour répondre aux besoins actuels des entreprises et de leurs talents, ce projet incarnera notre vision d'un immobilier durable et respectueux de l'environnement. Il allie innovation, technologie, écoresponsabilité et un environnement de travail avant-gardiste, en parfaite adéquation avec l’ADN du Groupe Courtin.” Nul doute qu’on en parlera de nouveau au prochain MIPIM de Cannes en mars prochain.