Immobilier : les prix repartent à la baisse, Nice impactée

Selon le baromètre SeLoger-Meilleurs Agents de novembre, les prix reculent en octobre pour la première fois de l’année, alors que le coût du crédit continue de grimper. Nice figure parmi les plus concernées, avec un repli de 0,5 %

Après un été plus résistant que prévu, le marché immobilier français marque le pas. L’indice des prix immobiliers de SeLoger-Meilleurs Agents recule de 0,1 % à fin octobre, une première depuis le début de l’année, et la baisse touche désormais 8 des 11 principales villes françaises. Nice figure parmi les plus concernées, avec un repli de 0,5 %, derrière Rennes (-0,8 %) et devant Montpellier (-0,3 %). Seules les zones rurales progressent encore, mais au ralenti (+0,1 %). En cause, notamment, le renchérissement du crédit : l’OAT française à 10 ans a franchi en octobre la barre des 5 %, une première depuis juillet 2002, et les barèmes moyens s’établissent désormais entre 3,7 % et 3,8 % sur vingt ans, contre 3,3 % il y a un an.

Le baromètre souligne que le crédit reste plus accessible en France que chez la plupart des voisins européens, grâce au taux fixe qui protège les emprunteurs et leur laisse la possibilité de renégocier. Mais les conditions devraient continuer à se durcir, d’autant que l’effort budgétaire de 54 milliards d’euros prévu pour ramener le déficit à 5 % du PIB en 2027 pourrait maintenir les taux longs à un niveau élevé. Dans ce contexte d’incertitudes économiques, politiques et sociales qui pèsent sur la confiance des ménages, le rapport de force bascule en faveur des acquéreurs. Les vendeurs devront ajuster leurs prétentions s’ils veulent éviter l’allongement des délais de vente, dans une phase d’ajustement qui pourrait se prolonger au cours des prochains mois.