Immobilier Sophia : SymphonIA joue l’environnement et l’IA

Un nouveau programme d’immobilier d’entreprise de dernière génération arrive sur le marché à Sophia Antipolis, à proximité de la place Sophie Laffitte : le SymphonIA. Réalisé par Valimmo REIM sur l’ancien site de Dow Chemical (tout comme le programme Cor Natura du Groupe Courtin où s’installe actuellement Newton Offices), il s’agit de deux nouveaux bâtiments de bureaux, totalisant 9 644 m². Bien dans le ton du nouvel immobilier sophipolitain, ils sont conçus selon les normes les plus exigeantes en matière de performance énergétique et environnementale, avec une certification BREEAM Official niveau Very Good et le Label E+C- niveau E3C1. (Photo DR : le programme SymphonIA).

Certification environnementale britannique, la Breeam Very Good s’articule autour de la santé et du bien-être, de l’énergie, des transports, de l’eau, des matériaux, déchets, de l’utilisation du terrain et des thèmes d’écologie, pollution, innovation. Pour exemple, la démarche implique en amont des études, la réalisation d’une simulation thermique dynamique permettant une modélisation fine du projet pour optimiser sa conception au regard des besoins de chauffage et du confort d’été. Elle implique également une étude Facteur Lumière Jour (FLJ) permettant d’optimiser l’éclairage naturel.

Quant au label E+C- et BEPOS, il vise un niveau d’ambition élevé sur le plan énergétique comme sur le plan du bilan Carbone. Cette démarche se traduit notamment par la fourniture d’énergie électrique via une installation photovoltaïque en toiture.

Pour le promoteur, le nom même du programme, SymphonIA, se veut comme un hommage à la nature (La symphonie Pastorale) et aux génies tels que Einstein et Beethoven qui sont aussi les noms des rues qui permettent d’accéder à l’immeuble. Mais les deux dernières lettres en majuscule donnent le ton techno : c’est aussi un immeuble qui fera appel à l’intelligence artificielle pour protéger au mieux l’environnement et porter le savoir-faire de Sophia Antipolis. La livraison du programme est prévue au dernier trimestre 2024.