Immobilier : les villes de la Côte d’Azur parmi les plus chères du monde

La Côte d’Azur se trouve plus que jamais dans le tableau de tête des villes les plus chères au monde en termes de prix moyen au mètre carré. C’est ce que relève Sosoir, le “life-style” du quotidien belge Lesoir.be, à partir du classement 2025 que vient de sortir l’entreprise Henley & Partners spécialisée dans la résidence et la citoyenneté par investissement. Championne du monde dans ce palmarès, ce n’est pas nouveau : Monaco. La Principauté est vue comme “le premier refuge mondial des super-riches”. “Plus de 40 % des habitants de la principauté méditerranéenne sont millionnaires, soit le taux le plus élevé au monde”, est-il commenté.

Pour dresser leur palmarès, la plateforme étudie les dépenses de chaque localité, mais aussi le prix moyen au mètre carré d’un appartement “haut de gamme” de 100 à 200 mètres carrés. Sur ces critères, le prix du mètre carré pour un appartement haut de gamme à Monaco est d’un peu plus de 34 000 euros. New-York arrive second, quand même loin derrière (24.000 euros), suivi de Hong Kong (23.200 euros), puis de Londres.

Dans ce palmarès, Henley & Partners souligne qu’en fait, c'est la France qui compte le plus grand nombre de villes sur la liste des villes les plus chères du monde de cette année. Et, surprise, la première d’entre elle n’est pas Paris (6ème), mais Saint-Jean-Cap-Ferrat, classée 5ème. Suivent dans le “Top 20” mondial, Nice, (13ème), Cannes (15ème), Antibes (18ème) et Èze (20ème). Au classement par pays, la France est suivie par les États-Unis (quatre villes, dont New York City, Los Angeles, Palm Beach et Miami Beach), tandis que la Suisse (Genève et Lugano) et l'Italie (Portofino et Porto Cervo) en comptent chacune deux dans ce classement 2025.